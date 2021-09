Nghệ An: Mưa lớn lịch sử, hồ chứa xả lũ, trắng đêm chạy lũ

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mưa lớn lịch sử kéo dài trong 2 ngày vừa qua khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị lụt nặng, giao thông chia cắt.

Trong mấy ngày nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to kéo dài. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực dân cư ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tx Thái Hòa... bị ngập. Nhiều hồ chứa thủy lợi và thủy điện đã phải mở cửa xả lũ khiến cho các khu vực dân cư vùng hạ du, vùng trũng thấp bị nước lũ dâng cao, có nơi hơn 1 mét nước.

Người dân nhiều nơi ở Nghệ An phải gồng mình chống chọi với mưa lũ lịch sử

Ngay từ chiều tối qua cho tới sáng nay, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã phải huy động bộ đội, công an, dân quân tự vệ để đi tới từng nhà giúp người dân di chuyển đồ đạc, đưa người già và trẻ em tới nơi sơ tán an toàn.

Lực lượng chức năng Quỳnh Lưu dùng thuyền đi từng xóm để đưa người già, trẻ em đi sơ tán.

Sáng 26/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm anh N.X.H. (SN 1990, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) mất tích khi đi bắt cá trên sông.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến 696 ngôi nhà bị ngập (trong đó huyện Nghĩa Đàn 81 nhà, Quỳnh Lưu 574 nhà và Yên Thành 41 nhà). 82 hộ dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Con Cuông và Tương Dương bị ngập, sạt lở đất phải di dời đến nơi an toàn.

Nước lên nhanh khiến nhiều nơi bị ngập sâu. (Ảnh lực lượng dân quân tự vệ Quỳnh Lưu ngâm mình trong nước đi giúp các gia đình neo đơn chạy lũ)

Hơn 3.000 ha lúa, ngô, rau màu bị ngập nặng; 5.394 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, chủ yếu địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn và Yên Thành… Ngoài ra hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ 48, 15, 48B, 48E, 7B.. bị ngập, gây chia cắt.

Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn dồn dập trong mấy ngày qua khiến nước lũ tràn về gây ngập nhiều xã như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Châu…, có nơi ngập trên 1 mét, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn.

Một số hình ảnh người dân ghi lại về trận lụt đầu tiên trong năm 2021:

Đưa trẻ em đi tránh lũ khi nước ngập sâu ở xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu.

Những chiếc xăm ô tô và chậu thau được dùng làm thuyền để đưa các em nhỏ đi sơ tán.

Một người phụ nữ vừa sinh con ở Quỳnh Lưu được đưa lên thuyền đi sơ tán ngay trong đêm.

Tài sản, thóc lúa được đưa tới các nhà cao tầng trong xóm gửi.

Nước ngập trắng băng con đường liên xã ở xóm Đại Thắng.

Một cụ già mò mẫm ra thuyền cứu hộ giữa đêm mưa, nước lụt

Gia súc được đưa đến nơi cao.

Nước ngập sâu ở Khối 13, P. Mai Hùng, tx Hòang Mai.

Nước không ngừng dâng cao tràn vào nhà dân

Một con đường hóa sông ở Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu

Bữa cơm trong ngày lụt của một gia đình ở Quỳnh Lưu

Người dân lũ trật vật chạy lũ.

Nước ngập băng QL48E đoạn qua xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu

Lực lượng CSGT giúp dân dắt xe chết máy qua vị trí ngập

Nước lũ xối tràn vào nhà dân ở Nghĩa Đàn

Khu vực trước cổng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu nước ngập nửa mét.

Nước ngập băng tràn ở khiến giao thông chia cắt.

Nước dâng cao ở Tràn Khe Thần QL15, Nghĩa Bình, Tân Kỳ buộc cơ quan chức năng phải rào cấm đường.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn khiến nước lũ ở nhiều nơi tiếp tục dâng cao

