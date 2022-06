Miền Bắc sắp hứng “mưa vàng”, nắng nóng gay gắt giảm nhiệt

Một đợt mưa dông xuất hiện sẽ làm giảm nhiệt nắng nóng gay gắt những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/6), vùng hội tụ gió trên cao có khả năng gây mưa dông đang được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Từ đêm nay (21/6) đến ngày 23/6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa dông sau những ngày nắng nóng thiêu đốt (Ảnh minh họa)

Dự báo lượng mưa tích lũy 24h: Từ đêm 21/6 đến ngày 22/6: Phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm. Từ đêm 22/6 đến ngày 23/6: Phổ biến 20-40mm; riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Mưa dông xuất hiện ở vùng núi phía Bắc sẽ khiến nền nhiệt nơi đây giảm xuống dưới ngưỡng nắng nóng (<35 độ C). Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) nắng nóng vẫn sẽ duy trì. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ giảm dần, từ chiều tối đến đêm dễ xảy ra mưa dông hơn những ngày qua.

Trước khi mưa dông xuất hiện, hôm nay (21/6), ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; vùng núi có nắng nóng cục bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Ngày mai (22/6), nắng nóng còn xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay (21/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày mai (22/6), nắng nóng giảm 1-2 độ C, cao nhất phổ biến 35-37 độ. Từ chiều tối nay (21/6) đến ngày 23/6 có khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Đối với khu vực Trung Bộ, hôm nay (21/6) và ngày mai (22/6) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23-24/6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới thời tiết phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to gây ngập úng ở khu vực trũng thấp.

