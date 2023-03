Miền Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C

Nắng nóng xảy ra diện rộng từ Bắc vào Nam, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (21/3), đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023 đã xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ đã ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Sang đến hôm nay (22/3), nắng nóng đã mở rộng ra khắp miền Bắc, đặc biệt một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Sơn La, Hòa Bình đã có nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nhiều nơi ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng đã ghi nhận nắng nóng với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C.

Cụ thể, lúc 13 giờ chiều 22/3, một số nơi có mức nhiệt cao như: Phù Yên (Sơn La) 37.4 độ C, Lạc Sơn (Hòa Bình) 38.7 độ C, Kim Bôi (Hòa Bình) 40.2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37.8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.5 độ C, Nam Đông (T.T.Huế) 37.3 độ C…

Các mức nhiệt trên được đo trong lều khí tượng có mái che. Thực tế ngoài trời nhiệt độ có thể cao hơn 2-3 độ C, đặc biệt các khu đô thị lớn có thể nóng hơn do hiệu ứng nhà kính, khí thải xe cộ, mức độ bê tông hóa cao…

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay (22/3) và ngày mai (23/3) sẽ là hai ngày cao điểm của đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó, từ ngày 24/3, nắng nóng sẽ giảm dần.

Dự báo trong 2 ngày tới, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong tiết trời hanh khô, nắng nóng diễn ra, cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do đó, khi ra ngoài trời, người dân cần trang bị mũ, áo, kính… chống nắng đầy đủ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mien-bac-nang-nong-gay-gat-co-noi-da-vuot-nguong-40-do-c-1451115.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/mien-bac-nang-nong-gay-gat-co-noi-da-vuot-nguong-40-do-c-1451115.ngn