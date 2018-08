Miền Bắc nắng nóng 35 độ C trước khi đón bão và mưa lớn

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 09:30 AM (GMT+7)

Trước khi áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão ảnh hưởng đến nước ta, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nắng nóng 35 độ C.

Nắng nóng 35 độ C sẽ diễn ra ở miền Bắc 2 ngày tới trước khi đón mưa bão. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/8), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, sau đó đổi hướng sang tây tây bắc, mạnh lên thành bão và hướng vào miền Bắc nước ta.

Tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay sẽ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa, mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Trong 2 ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 15-17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ dễ chịu hơn so với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với mức nhiệt 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 13-14/8, có mưa rào rải rác trong đêm và sáng ngày 13 tại khu Tây Bắc, sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 15-17/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trong đó đêm ngày 15 đến ngày 16 có mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 13-14/8, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 15-17/8, có mưa vừa đến mưa to, trong đó đêm ngày 15 đến ngày 16 có mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 13-14/8, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 14 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 15-17/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tại phần phía bắc. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 13-18/8, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ ngày 13-18/8, có mưa rào và rải rác có dông tập trung vào khoảng chiều tối và đêm.

Nam Bộ: Từ ngày 13-17/8, có mưa rào và rải rác có dông tập trung vào khoảng chiều tối và đêm.

Khu vực Hà Nội: Ngày 13-14/8, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 15-17/8, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.