Áp thấp nhiệt đới bất ngờ “bẻ lái”, đường đi hết sức khó lường

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 10:10 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới Sự kiện:

Những ngày trước, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc thì nay bất ngờ đổi hướng sang Đông, sau đó, có thể sẽ quay hướng Tây.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển về phía Đông.

Hồi 7 giờ sáng nay (12/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (12/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.