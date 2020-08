Miền Bắc mưa nắng đan xen, miền Trung nắng nóng 37 độ C quay lại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/8), các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 26/8, mưa lớn có khả năng xuất hiện, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tung Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, từ hôm nay (24/8), ở vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 25/8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần phổ biến ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vào dông vài nơi.

