Miền Bắc đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 30-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200m.

Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, khu vực phía Tây của tỉnh Phú Thọ, lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Miền Bắc sắp hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

"Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, trượt lở đất", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước khi hứng mưa lớn, ngày 7/6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 8/6, nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp lại, xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngoài ra, ngày 7-8/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C. Độ ẩm trong không khí thấp, chỉ khoảng 45-50% càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng, ngột ngạt trong những ngày hè.

Từ 9/6, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần tại Trung Bộ.

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.