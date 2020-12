Không khí lạnh rất mạnh khiến miền Bắc rét hại, miền Nam chuyển lạnh

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 06:32 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (28/12) đến ngày 29/12, các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Khoảng tối và đêm 29/12, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ tối và đêm 29/12 ở Bắc Bộ có mưa; từ ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Nam Bộ trong tuần trời có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng. Từ ngày 31/12, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

