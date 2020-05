Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm 2020

Thứ Hai, ngày 04/05/2020 06:17 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh miền Bắc có nắng nóng.

Từ ngày 5/5, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi xấp xỉ 40 độ C.

Đặc biệt, từ ngày 7-10/5, Trung tâm Dự báo KTTVQG cảnh báo, cường độ nắng nóng có thể gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt diễn ra với nhiệt độ phố biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng trên 35 độ C duy trì từ 10-18 tiếng/ngày.

Vùng áp thấp nóng mở rộng về phía Nam gây nắng nóng cho các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ ngày 4-7/5 cũng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/mien-bac-buoc-vao-dot-nang-nong-gay-gat-nhat-tu-dau-nam-2020-1084814.html