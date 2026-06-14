Miền Bắc bước vào đợt mưa dông, lũ trên các sông dâng cao

Cao điểm mưa lớn ở miền Bắc là ngày nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (14/6), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to lượng mưa tính từ 11h đến 15h ngày 14/6 có nơi trên 70mm như Thốt Nốt (Tp. Cần Thơ) 106.2mm, An Long (Đồng Tháp) 82.8mm, Thanh An (Tp. Hồ Chí Minh) 73.2mm,…

Chiều tối và đêm 14/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc chiều nay mưa dông mạnh.

Ngoài ra chiều tối và tối 14/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16-17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo lũ trên các sông, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm, ở mức thấp hơn báo động (BĐ)1. Từ ngày 15-17/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2- 4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài

Ngày 14/6, khu vực phía Đông Bắc Bộ và phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-37 độ, có nơi trên 37 độ .

Ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày 16/6, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.