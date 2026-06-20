Điện Kremlin ra "tối hậu thư", châu Âu lập tức rơi vào vòng xoáy chia rẽ

Điện Kremlin mới đây tuyên bố Nga sẵn sàng liên lạc với châu Âu nếu EU từ bỏ cách tiếp cận mang tính đối đầu và gây sức ép với Moscow. Ảnh Sputnik

Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với châu Âu

Điện Kremlin mới đây tuyên bố Nga sẵn sàng liên lạc với châu Âu nếu EU từ bỏ cách tiếp cận mang tính đối đầu và gây sức ép với Moscow.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng EU không thể đóng vai trò trung gian hòa giải khách quan.

Ông tiếp tục bác bỏ những cảnh báo từ phương Tây về khả năng Nga tấn công châu Âu trong tương lai, gọi đây là những luận điệu "khiêu khích" và "vô lý".

Đồng thời, ông Lavrov cảnh báo việc châu Âu tăng cường quân sự đang tạo ra những nguy cơ an ninh mới.

"Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành trao đổi đòn tấn công hạt nhân với những hậu quả thảm khốc", ông Lavrov tuyên bố.

Châu Âu chia rẽ về cách tiếp cận Moscow

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho biết hôm thứ Sáu rằng, họ đã không thể đạt được đồng thuận về việc thiết lập một kênh liên lạc hậu trường với Moscow nhằm bảo đảm lợi ích của khối trong trường hợp các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine đạt được tiến triển.

Thông tin được một số lãnh đạo EU tiết lộ sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Brussels.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, người chủ trì hội nghị, đã chỉ đạo văn phòng của mình tìm cách liên hệ với Điện Kremlin và đề xuất cử một quan chức cấp cao đảm nhiệm vai trò này.

Ông Costa nhấn mạnh mục tiêu không phải là làm trung gian hòa giải hay tạo ra một kênh đàm phán song song với tiến trình do Mỹ dẫn dắt, vốn đang đạt rất ít kết quả.

Trong nhiều tháng qua, tại châu Âu đã xuất hiện tranh luận về việc có nên bổ nhiệm một đặc phái viên để nối lại đối thoại với Nga hay không.

Tuy nhiên, ý tưởng này phần lớn bị phản đối bởi nhiều nước cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có khả năng nghiêm túc tham gia đàm phán.

Thay vào đó, 27 quốc gia thành viên EU tập trung vào việc xác định những nhượng bộ mà Nga cần thực hiện để đạt được hòa bình.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš cho biết các lãnh đạo đã không thể giải quyết bất đồng trong cuộc họp kéo dài đến đêm.

"Châu Âu thậm chí còn không thể thống nhất liệu có nên đàm phán hay ai sẽ là người dẫn dắt các cuộc đàm phán đó", ông nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho rằng việc mở một kênh liên lạc không phải là sai lầm.

"Theo quan điểm của chúng tôi, mở một kênh đối thoại không phải điều sai trái và tôi tin tưởng Chủ tịch António Costa", ông Martin nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ tiến trình hòa bình nào trước hết phải là cuộc đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga.

"Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy Nga thực sự sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán", Thủ tướng Ireland tuyên bố

Tuy nhiên, các nước nằm sát biên giới Nga cũng tỏ ra thận trọng.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho rằng châu Âu không nên tự coi mình là một bên trung gian trung lập.

"Châu Âu phải củng cố vị thế của Ukraine để buộc Điện Kremlin bước vào các cuộc đàm phán nghiêm túc", ông Tsahkna nói.

Đức: Chưa cần quyết định ai đại diện EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng sẽ phải có sự tham gia của Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ.

Theo ông, EU chưa cần quyết định ngay ai sẽ đại diện cho khối trong các cuộc thương lượng tương lai.

"Ai sẽ phát biểu thay mặt Liên minh châu Âu là điều chúng ta chưa cần quyết định hôm nay", ông Merz nói.

Ông Merz cho rằng, ông Costa vẫn có vai trò quan trọng trong việc đại diện EU, chuẩn bị và điều phối các hội nghị thượng đỉnh.

Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh vai trò của nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Ukraine, cho biết đây là cơ chế được Kiev đặc biệt mong muốn.