Mắc kẹt dưới gầm ô tô sau va chạm, người lái xe máy tử vong trong ngọn lửa

Thứ Hai, ngày 09/12/2019 21:09 PM (GMT+7)

Chiếc xe tải lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã va chạm mạnh với xe máy khiến cả 2 phương tiện bốc cháy như đuốc.

Chiều tối 9/12, lãnh đạo Công an xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối 8/12, tại cao tốc Hà Nội- Bắc Giang, đoạn qua địa bàn xã Tăng Tiến.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đ. B

Vào khoảng thời gian trên, xe tải chở đất do tài xế Vũ Hoài Sơn (SN 1989, quê Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển lưu thông trên cao tốc Hà Nội- Bắc Giang, hướng đi Lạng Sơn.

Đến Km 123+300, xe tải đã va chạm mạnh với xe máy BKS 37Z6-52xx. Cú va chạm mạnh khiến dầu của xe tải rò rỉ, lửa bùng phát nhanh thiêu rụi cả hai phương tiện. Người điều khiển xe máy bị kẹt và chết cháy dưới gầm xe ô tô.

Theo vị lãnh đạo công an xã Tăng Tiến, do lửa cháy lớn nên những người chứng kiến không kịp cứu nạn nhân gặp nạn. Toàn bộ giấy tờ của người lái xe máy đều bị thiêu rụi. Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Công an huyện Việt Yên đang tích cực xác minh danh tính, quê quán nạn nhân gặp nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

