Vụ xe Mercedes đâm liên hoàn: Nữ nạn nhân tử vong là thạc sỹ, đi du học về

Như Báo Giao thông đưa tin, chiều ngày 21/11 cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi) là nữ tài xế lái chiếc Mercedes BKS 30G-007.85 gây tai nạn chết người ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự Thông tin ban đầu, vào sáng 20/11, bà Thái điều khiển xe lưu thông hướng đường Lê Văn Lương đi Láng Hạ. Theo lời khai của nữ tài xế, khi đến cầu Hòa Mục, gần ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, bà Thái định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga. Hậu quả, ô tô Mercedes BKS 30G-007.85 lao về phía trước, đâm vào 4 phương tiện (3 xe máy, 1 xe đạp). Tai nạn liên hoàn khiến chị Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi, quê Hải Dương) tử vong và 3 người khác bị thương. Sau va chạm, xe Mercedes và 3 xe cháy rụi. Trưa cùng ngày, bà Thái đến trụ sở công an trình diện. Nữ tài xế là chủ chiếc Mercedes nói trên. Xe này mới được đăng ký hôm 1/11. Cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm, tài xế không sử dụng chất có cồn.