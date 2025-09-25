Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lý do Công an TP HCM phong toả con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Sự kiện: Tin nóng
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an TP HCM đã phối hợp phong toả một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Ngày 25-9, Công an TP HCM phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây và các cơ quan chức năng đã phong toả một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (TP HCM) do người dân phát hiện thi thể bé trai mới sinh.

Công an TP HCM phong toả con hẻm để làm rõ vụ việc

Cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, tìm mẹ cháu bé.

Sáng cùng ngày, người dân sống tại một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây phát hiện một thùng giấy bên trong đựng một thi thể còn nguyên dây rốn.

Theo camera an ninh nhà dân, có một người đã đến đặt thùng giấy ở vị trí này sau đó rời đi. Hiện vụ việc đang được Công an TP HCM làm rõ.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
Trong lúc thu gom các thùng rác, nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong.

Theo PHẠM DŨNG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2025 16:05 PM (GMT+7)
