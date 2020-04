Luật sư: Làm rõ có hay không việc bảo kê đoàn xe “vua” ở Đồng Nai?

Luật sư cho rằng, trong vụ việc xe “vua” ở Đồng Nai, cơ quan chức năng cần phải làm rõ xem có sự “bảo kê” hay không để giải quyết dứt điểm. Công an Đồng Nai cũng khẳng định sẽ điều tra làm rõ vấn đề này.

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, tạm giữ đoàn xe “vua” gồm 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng của Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh trong đêm 14/4, rạng sáng 15/4, theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong việc điều hành, vận chuyển của doanh nghiệp quản lý đoàn xe này.

Sau khi vụ việc xảy ra, một số tờ báo đưa tin, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - có người nhà trong đoàn xe "vua" Ngọc Minh Anh vừa bị bắt giữ. Tuy nhiên, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận phủ nhận và cho biết không liên quan gì đến việc này.

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: "Nạn xe "vua" hoành hành ở nhiều địa phương trong những năm qua ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng giao thông, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm nhiều người dân lo lắng, bất bình.

Bởi vậy, thời gian qua, từ Trung ương tới địa phương đều có những chỉ đạo phải xem xét xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp có những đoàn xe quá tải như vậy. Nhiều vụ án đã được khởi tố, điều tra và xử lý những đối tượng vi phạm, trong đó có cả những cán bộ bảo kê cho đoàn xe tải, biến chúng trở thành những đoàn xe "vua" mặc nhiên hoành hành trên các cung đường như những hung thần.

Quay trở lại vụ việc ở Đồng Nai, luật sư Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ sai phạm của hai doanh nghiệp trong hoạt động vận tải, việc sử dụng những phương tiện vận tải chở hàng quá trọng tải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hạ tầng giao thông, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ gây tai nạn cho người dân.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ những thiệt hại đến hạ tầng giao thông, đến tính mạng sức khỏe con người và đến an ninh trật tự như thế nào để xem xét áp dụng chế tài hành chính hay hình sự đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Với những đoàn xe quá tải chạy rầm rầm như những hung thần ngoài quốc lộ, ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... gắn logo riêng coi thường trật tự, an toàn giao thông đằng sau thường có người bao che, chống lưng. Không ít những vụ việc tương tự đã bị phanh phui, xử lý trong thời gian vừa qua cho thấy một số tổ chức, cá nhân coi thường pháp luật là bởi có sự bao che, dung túng của một số cán bộ thoái hóa, biến chất.

Chính vì thế, trong vụ việc này, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ mối quan hệ, thân thế của người đứng đầu doanh nghiệp có phải là yếu tố tác động khiến doanh nghiệp có những hành vi vi phạm hay không? Việc đoàn xe vi phạm nhiều lần tại sao không bị xử lý? Cần phải truy trách nhiệm của cơ quan chức năng và tìm nguyên nhân của nghi án xe “vua" này".

Vị luật sư nhấn mạnh, nếu kết quả xác minh cho thấy đoàn xe này đúng là xe “vua", vi phạm nhiều tháng, nhiều năm, có tính chất hệ thống, gây ảnh hưởng tới hạ tầng giao thông, đến tài sản, tính mạng, sức khỏe của người dân… cần phải xử lý nghiêm minh cả doanh nghiệp và những cán bộ thiếu trách nhiệm hoặc tiếp tay cho sai phạm nếu có.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định sẽ vào cuộc quyết liệt, không để tình trạng vi phạm này tiếp tục xảy ra. Đồng thời điều tra, làm rõ có hay không sự "bảo kê" của cán bộ hay người có thế lực để đoàn xe hoạt động, gây bức xúc cho người dân trong suốt thời gian dài.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết: Xe “vua” mà dư luận và báo chí quan tâm đã nêu, xe có liên quan đến ai để cán bộ đó tự giác giải trình. Sau đó, giao cơ quan thanh tra xác minh, làm rõ để báo cáo Bộ Công an và trả lời dư luận.

Mới đây, trong buổi làm việc với Công an Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu công an Đồng Nai: Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng. Làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương bất bình.

