Liên tiếp xâm hại di sản Tràng An, vẫn được Chủ tịch tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen

Xây dựng nhiều công trình trái phép xâm hại di sản Tràng An, 2 năm liên tiếp bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng, thế nhưng điều lạ là Công ty Doanh Sinh vẫn được Chủ tịch tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại - Du lịch Doanh Sinh (gọi tắt là Công ty Doanh Sinh) thực hiện nghiêm việc tháo dỡ các công trình xây dựng vượt phép trong vùng lõi di sản Tràng An.

Công ty Doanh Sinh là chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thung Nham thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Công ty này đã bị buộc tháo dỡ hàng loạt các công trình xây dựng trái phép xâm hại nghiêm trọng di sản Tràng An vào tháng 11-2019, với tổng diện tích xây vượt phép là 1.810 m2.

Sau khi Báo Người Lao Động có loạt bài phản ánh, Công ty Doanh Sinh đã nhanh chóng có văn bản xin tháo dỡ các công trình sai phạm, thế nhưng đến nay hơn 5 tháng trôi qua, công ty này vẫn chưa tháo dỡ xong phần sai phạm mà "cù nhầy" xin giữ lại.

Đáng nói, kể từ khi đầu tư xây dựng vào khu du lịch Thung Nham, Công ty Doanh Sinh liên tiếp để xảy ra các sai phạm nhưng vẫn được "ưu ái" cho tồn tại. Đơn cử, năm 2018, công ty này ngang nhiên cho xây dựng trái phép nhà máy xử lý nước có diện tích 573 m2; tự ý đào bới, san lấp khu vực chân núi trong Khu du lịch sinh thái Thung Nham, với chiều dài 330 m, rộng từ 5 - 16 m. Vi phạm này đã bị UBND huyện Hoa Lư phạt hành chính 40 triệu đồng.

Đến ngày 28-11-2019, Công ty này tiếp tục bị Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư đã ra quyết định phạt hành chính tổng số tiền 75 triệu đồng về hành vi xây sai phép, vượt phép tới 1.810 m2. Cũng trong năm 2019, Công ty Doanh Sinh tiếp tục bị xử phạt 400 triệu đồng do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dù liên tiếp bị xử phạt vi phạm hành chính trong 2 năm (2018 và 2019) do xâm hại di sản Tràng An, thế nhưng không hiểu bằng cách nào Công ty Doanh Sinh vẫn được Chủ tịch UBND tinh Ninh Bình tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 2019. Dịp này, toàn tỉnh Ninh Bình có 6 tập thể được tặng bằng khen.

Ngày 12-7-2019, ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ký quyết định xử phạt Công ty Doanh Sinh 400 triệu đồng thì tới ngày 30-9-2019 (tức hơn 2 tháng) Công ty Doanh Sinh lại được ông Tống Quang Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ký quyết định tặng bằng khen nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Được biết, theo Luật Thi đua, Khen thưởng, cá nhân, tập thể đủ điều kiện xét khen thưởng ngoài hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thì phải "chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước". Với 2 năm liên tiếp xây dựng các công trình trái phép, xâm hại di sản Tràng An bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, nhưng Công ty Doanh Sinh vẫn lọt vào danh sách 6 tập thể tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình được tặng bằng khen, trách nhiệm của đơn vị xét đề nghị cần được làm rõ.

Theo Quyết định 230/QĐ-TTg ngày 4-2-2016, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2030, quần thể danh thắng Tràng An có tổng diện tích 12.252 ha, trải rộng qua nhiều huyện, TP. Trong đó, 6.000 ha vùng lõi được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt, hạn chế và cấm các hoạt động xây dựng. Theo quyết định này, khu vực Thung Nham thuộc vùng lõi.

