Công an tỉnh Đồng Nai xử lý cán bộ, quyết tâm lập lại trật tự trên địa bàn

Các trưởng phòng bị kỷ luật cách chức gồm: thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng CSGT; thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh; thượng tá Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng An ninh điều tra Công an tỉnh. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phân công các phó giám đốc tạm thời phụ trách các đơn vị này.

Căn cứ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về những sai phạm của cán bộ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét và quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với 3 cán bộ nói trên.