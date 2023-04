Lời khai của nam nhân viên 16 tuổi tự ý lái xe của khách rồi bỏ lại bãi rác

Ngày 21/4, một lãnh đạo Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nam thanh niên Lương Xuân Q. (16 tuổi, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An) - người đã tự ý lái xe của khách gây tai nạn rồi vứt bỏ lại bãi rác gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Vinh đã vào cuộc làm rõ sự việc, đồng thời phối hợp với công an địa phương mời nam thanh niên Lương Xuân Q. lên làm việc.

Tài xế Lương Xuân Q. tại công an.

Tại cơ quan công an, Q. đã khai nhận việc mình lái xe của khách ra khỏi gara rửa xe số 56 Nguyễn Du (TP. Vinh). Nguyên nhân là do Q. hiếu kỳ, đam mê lái xe nên đã lên xe để chạy thử. Quá trình lái xe, Q. gây tai nạn khiến xe hư hỏng rồi bỏ xe lại tại một bãi rác.

"Nam nhân viên này thừa nhận là do hiếu kỳ, đam mê lái xe nên lên chạy thử và để xảy ra sự việc. Hiện chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.

Chiếc xe mà Q. đã lái đi gây hư hỏng rồi vứt bỏ tại một bãi rác

Được biết, nam thanh niên này có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, chiều tối 15/4, một vị khách lái xe bán tải đến gara rửa xe số 56 Nguyễn Du (TP. Vinh, Nghệ An) chờ rửa xe. Sáng 16/4, người này đến nhận xe thì không thấy đâu. Sau khi tìm kiếm, mọi người mới phát hiện chiếc xe bị bỏ lại tại bãi rác ở khối 3, phường Trung Đô (TP. Vinh) trong tình trạng đã hư hỏng nhiều bộ phận.

Qua trích xuất camera, mọi người phát hiện Q. (SN 2007, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương) nhân viên của quán đã tự ý lái xe ra khỏi gara và gây ra vụ việc trên. Sau khi sự việc xảy ra, chủ gara 56 Nguyễn Du đã làm việc và thỏa thuận với khách phương án khắc phục, sửa chữa chiếc xe.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://tienphong.vn/loi-khai-cua-nam-nhan-vien-16-tuoi-tu-y-lai-xe-cua-khach-roi-bo-lai-bai-rac-post1528181.tpo