Triệu tập nữ sinh đăng sai thông tin về Trường THPT Chuyên ĐH Vinh

Ngày 21-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triệu tập nữ sinh LTT (21 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng ở TP Vinh, ngụ xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, kích động bạo lực học đường.

Nữ sinh viên LTT làm việc với cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ của Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: CACC

Trước đó, sau khi xảy ra vụ việc học sinh NTYN (học lớp 10, trường THPT Chuyên ĐH Vinh) tử vong, sinh viên T đã lên mạng xã hội đăng tải hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau kèm nội dung cho rằng “học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn”.

Tại phần bình luận bài viết, T còn đăng tải video clip nữ học sinh đánh nhau. Bài đăng của T thu hút nhiều chia sẻ nội dung, nhiều người vào bình luận tiêu cực.

Sau đó, T còn đăng tải nội dung chưa xác thực, kích động bạo lực liên quan vụ việc tại trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

Sau buổi làm việc với công an, sinh viên T đã lên trang cá nhân đăng nội dung: “Vừa rồi, mình có đăng một số thông tin sai sự thật về Trường Chuyên ĐH Vinh. Mình biết đó là hành vi không đúng, ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự và uy tín của người khác, mất an ninh trật tự. Mình thành thật xin lỗi và sẽ không bao giờ tái phạm”.

Ngoài vụ việc nêu trên, Công an TP Vinh đang làm rõ hành vi của một người đàn ông ở Nghệ An đã sử dụng điện thoại chụp ảnh nhà riêng của một nữ sinh tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là một trong số 5 học sinh bị cộng đồng mạng cho rằng liên quan cái chết của em NTYN, sau đó đăng lên các nhóm facebook để kích động.

