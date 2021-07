Lời cảm ơn từ chiến sĩ công an mắc COVID-19 từng rất nguy kịch

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Chiến sĩ công an phường Tân Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM mắc COVID-19 nguy kịch phải đặt ECMO hiện đã hồi phục tốt và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ.

Ngày 1/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân COVID-19 (BN8944) là chiến sĩ thuộc đội Phòng chống tội phạm Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM đã hồi phục sau 23 ngày được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Từng lâm vào tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO nhưng nay đã có thể đứng dậy vận động nhẹ, nói chuyện với đội ngũ y bác sĩ và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thực hiện y lệnh của bác sĩ.

Trên giường bệnh trong phòng cách ly ở khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân chia sẻ, trong quá trình tham gia chống dịch, anh không may nhiễm COVID-19 rồi diễn tiến rất nặng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, nay sức khỏe của anh đã hồi phục.

"Đến nay, sức khỏe của tôi đã được hồi phục, tôi cám ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Công an quận Tân Phú, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Phú Trung, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình giúp đỡ tôi, đến nay sức khỏe tôi đã hồi phục. Xin chân thành cảm ơn!"

Bệnh nhân có thể vận động nhẹ sau thời gian nguy kịch.

Trước đó, từ ngày 28/5 đến 31/5, bệnh nhân trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 1/6 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 1 - 4/6, bệnh nhân trực ở chốt 128b Kênh Tân Hóa. Bắt đầu từ ngày 2/6, bệnh nhân thấy mệt. Đến ngày 4/6, có sốt cao, ngày 5/6 mệt nhiều và khó thở. Ngày 6/6, bệnh nhân bị sốt, mệt và khó thở nên đi khám và được xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 6/6, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an Thành phố (TPHCM) sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, tuy nhiên, tình trạng vẫn diễn biến xấu dần, tổn thương phổi tiến triển.

Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 8/6.

Ngày 8/6, ê-kíp y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang thiết bị sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM để tiến hành đặt ECMO, sau đó vận chuyển bệnh nhân về khu vực cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Sau 23 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay bệnh nhân đã hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-1 vào ngày 30/6.

