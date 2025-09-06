Hủy đấu giá 2.249 phương tiện tang vật sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cũng đã có thông báo hủy Thông báo số 276 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với lô tang vật vi phạm hành chính gồm 2.249 phương tiện (xe mô tô, xe máy, xe điện, xe đạp, xe ba bánh tự chế) với giá khởi điểm 2.339.498.000 đồng.

Lý do hủy được đưa ra là có sự thay đổi đột xuất ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tài sản.

Đơn vị cho biết sẽ kiểm tra, đánh giá lại thực trạng, xác định lại số lượng, chất lượng và xây dựng lại phương án xử lý lô phương tiện là tang vật trên. Sau khi hoàn tất thủ tục theo đúng quy định, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tổ chức lựa chọn lại tổ chức đấu giá tài sản và thông báo cụ thể sau.

Sau vụ cháy 500 xe máy vi phạm, Hà Nội hủy lựa chọn tổ chức đấu giá 2.249 phương tiện là tang vật, giá khởi điểm của tài sản đấu giá là hơn 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 30/8/2025, tại gầm cầu nhánh Ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái (đoạn từ trụ T4 đến mố M1, bờ Nam sông Hồng), do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, đã xảy ra một vụ cháy lớn. Nhân viên trông xe đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và báo lực lượng Công an PCCC.

Vụ cháy sau đó được khống chế lúc 13h45, sơ bộ làm cháy khoảng 500 xe máy xăng vi phạm giao thông đã bị Công an thành phố Hà Nội tịch thu. Hiện trường đang được phong tỏa để lực lượng chức năng kiểm tra và làm rõ nguyên nhân.