Lộ diện tài xế gây TNGT khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

Chiều ngày 9/11, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Công an huyện Đạ Huoai, xác nhận các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã xác định được chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người chết.

Tài xế là người đàn ông 45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, danh tính người này chưa được cảnh sát tiết lộ.

Hiện trường vụ TNGT

Đồng thời, công an cũng đã xác đinh được nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An). Ô tô liên quan đến vụ tai nạn trên là xe tải loại 1,4 tấn BKS 51D - 382.22 chuyên chở hàng tuyến TP.HCM - Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Khi bị phát hiện, tài xế và ô tô đang có mặt tại tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 20h10 ngày 4/11 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua tay áo Km 98 + 600 thuộc thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, 2 nam thanh niên đi xe máy mang biển số Tiền Giang đang xuống đèo Bảo Lộc hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Khi đến khúc cua tay áo nói trên, phương tiện xảy ra va chạm với ô tô khiến xe máy ngã ra đường, 2 nam thanh niên (chưa xác định được danh tính) tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại mà tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể 2 nạn nhân có nhiều mảnh vỡ của xe máy, mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân vương vãi kéo dài hàng chục mét. Dấu vết tại hiện trường có vết phanh của bánh ôtô.

Hiện, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm chiếc ô tô, củng cố hồ sơ, chứng cứ liên quan, đồng thời triệu tập tài xế phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-dien-tai-xe-gay-tngt-khien-2-nguoi-tu-vong-tren-deo-bao-loc-d5721...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-dien-tai-xe-gay-tngt-khien-2-nguoi-tu-vong-tren-deo-bao-loc-d572150.html