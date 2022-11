Trong cơ thể tài xế xe cứu thương gây tai nạn chết người có chất ma túy

Sáng 2-11, Công an tỉnh Hải Dương cho hay Công an huyện Gia Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghiêm Viết Minh (SN 1992, trú tại khu 3, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào thời điểm gây ra tai nạn chết người, tài xế này được phát hiện dương tính với ma túy.

Tài xế Nghiêm Viết Minh

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 47 phút ngày 11-6-2022, Nghiêm Viết Minh điều khiển xe cứu thương theo hướng TP Hải Dương đi huyện Ninh Giang, khi đến khu vực trước ngõ 359, đường Nguyễn Chế Nghĩa (Quốc Lộ 37) thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc đã xảy ra va chạm với ông N.D.Đ. (SN 1946, trú tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc) khiến ông Đ. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trong cơ thể tài xế này có chất ma túy.

Phương tiện do Nghiêm Viết Minh điều khiển gây tai nạn.

Được biết, khi gây ra vụ tai nạn, Minh là lái xe cho Công ty TNHH dịch vụ cấp cứu Hải Dương có địa chỉ tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trong-co-the-tai-xe-xe-cuu-thuong-gay-tai-nan-chet-nguoi-co-chat-ma...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trong-co-the-tai-xe-xe-cuu-thuong-gay-tai-nan-chet-nguoi-co-chat-ma-tuy-20221102111623614.htm