Lịch trình di chuyển của chiếc xe chở BN 1440

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 07:52 AM (GMT+7)

Tối 28/12, Công an tỉnh An Giang đã có báo cáo chi tiết về lịch trình di chuyển của chuyến xe chở Bệnh nhân 1440 (BN 1440) do tài xế M.V.T (SN 1990, trú ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 08:58 29/12/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc29/12/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Việt Nam Mỹ Nga Bra-xin Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Lực lượng chức năng An Giang kiểm tra thân nhiệt, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID - 19.

Lịch trình ngày 24/12

Theo đó, qua truy xét nhanh, Công an tỉnh An Giang xác định xe ô tô BKS 67A - 157.51 vào ngày 24/12 đã đón khách gồm 6 người (5 nam, 1 nữ), tất cả đều có mang khẩu trang tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú ra Quốc lộ (QL) 91C đến bến đò Hà Bao, xã An Phước, huyện An Phú. Sau đó, chiếc xe qua đò chạy về thị xã Tân Châu, tiếp tục qua Mương Miễu đi huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Khi xuống đò, có 3 người xuống xe để hút thuốc, nói chuyện và không đeo khẩu trang.

Tiếp đó, chiếc xe di chuyển thẳng về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Khi đến đường cao tốc thì thả xuống 2 người (1 nam, 1 nữ) sau đó tiếp tục đưa 4 người còn lại đến đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP.HCM. Lúc này, những người ngồi trên xe có lúc đeo khẩu trang có lúc không. Khi trả hết khách, chiếc xe quay đầu trở về tỉnh An Giang.

Từ TP.HCM, xe đi về theo QL 82 thuộc tỉnh Long An, đoạn qua khỏi Trại giam của Bộ Công an, cách đó khoảng 300 mét có quán cơm - cà phê võng thì ghé vào ăn cơm, tài xế T nằm nghỉ tại đó.

Sau khi nghỉ, tài xế T tiếp tục cho xe di chuyển về đến TP.Long An thì ghé vào cửa hàng Mitsubishi phía trên phà Vàm Cổng để thay nhớt xe và chạy về huyện An Phú.

Đến 16h cùng ngày, xe đến khu vực Trung tâm Y tế huyện An Phú đón 5 người khách (3 nam, 1 nữ, 1 bé trai), tất cả đều không đeo khẩu trang. Trong đó, đã xác định được ông Út Dợt (ở khu dân cư phía sau UBND xã Vĩnh lộc); ông Méo (tức Tân - phó ấp Vĩnh Thạch, xã Vĩnh Lộc) sau đó chạy thẳng đến Thới Lai, Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ (nhà sui gia của ông Méo) để thăm con gái đang sinh và nghỉ tại đó một đêm.

Trạm y tế xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng), nơi làm việc ban đầu với tài xế T. và những người đi cùng.

Lịch trình ngày 25/12

Trong ngày 25/12, chiếc xe xuất phát từ Thới Lai cùng 5 người nêu trên đến nhà em ruột ông Dợt (nằm trên QL80) và ghé đây thăm hỏi, có tổ chức ăn uống. Sau đó, xe tiếp tục ra chợ Rạch Giá mua đồ biển, mua xong chạy về hướng thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, 5 người có đeo khẩu trang ghé vào quán cơm ven đường, đối diện cây xăng (không nhớ địa chỉ cụ thể).

Sau khi ăn cơm xong, xe chạy thẳng về trả khách tại khu vực Trung tâm Y tế huyện An Phú vào khoảng 22h đêm, tất cả đều không đeo khẩu trang.

Khi đến thị trấn An Phú, tài xế T để xe ô tô tại nhà anh Lộc (là cán bộ xã Vĩnh Lộc), sau đó sử dụng xe Honda chạy về nhà tắm, thay đồ rồi tiếp tục chạy qua nhà anh Lộc ngủ.

Lịch trình ngày 26/12

Khoảng 4h30 sáng 26/12, anh T điều khiển xe đón 5 người là giáo viên Trường THCS Phú Hội và trường Châu Đốc, sau đó đưa thẳng vào trường Trung học cơ sở Vọng Thê, huyện Thoại Sơn vào lúc khoảng 7h sáng, tất cả đều không đeo khẩu trang.

Tiếp đó, anh T điều khiển xe một mình chạy ra tiệm làm yên xe của người tên Nam (khu Xẻo Trộm, TP.Long Xuyên). Khi làm xe xong, anh T chạy về thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn để đón anh Lộc và tiếp tục trở về Vọng Thê để đón các thầy cô nói trên. Sau đó, anh T chở mọi người đến quán ăn gần Trường Nguyễn Công Trứ huyện Thoại Sơn và tổ chức ăn uống tại đó . Sau khi ăn xong, chiếc xe tiếp tục đến quán ăn cách Trường THCS Tây Phú khoảng 3km.

Đến khoảng 21h cùng ngày, xe về đến thị trấn An Phú trả khách sau đó anh T gửi xe ô tô tại nhà của một người tên Quyên (cơ sở sản xuất cà phê Bá Trí). Tiếp đó, anh T lấy xe Honda chạy về nhà tắm xong chạy qua nhà anh Lộc ngủ.

Lịch trình ngày 27/12

Khoảng 7h sáng 27/12, chiếc xe đón khách tại gần lò rèn của ông Tru (xã Phước Hưng, huyện An Phú). Tại đây, anh T cho xe đón 4 người khách (3 nam, 1 bé gái), tất cả đều không đeo khẩu trang để đưa đi Sóc Trăng dự lễ tang tại chùa Phổ Giác thuộc ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho đến ngày 28/12. Trên đường đi, xe có ghé qua quán cơm chạy phía dưới ngã ba thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nhưng anh T không biết quán tên gì.

Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy vết, nắm rõ thêm về lịch sử di chuyển và tiếp xúc của tài xế M.V.T.

Nguồn: http://danviet.vn/lich-trinh-di-chuyen-cua-chiec-xe-cho-bn-1440-50202029127532125.htmNguồn: http://danviet.vn/lich-trinh-di-chuyen-cua-chiec-xe-cho-bn-1440-50202029127532125.htm