Lên mạng thách thức "Đố anh bắt được em", thanh niên bị công an mời làm việc

Trước đó, đơn vị này ra quân xử lý các trường hợp sử dụng xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Một số hình ảnh vi phạm được đăng tải lên trang mạng xã hội nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, một tài khoản cá nhân đã đăng hình ảnh một xe máy có dấu hiệu độ chế, kèm theo câu nói "Đố anh bắt được em", thể hiện thái độ thách thức.

Thanh niên đưa hình xe độ chế và có lời thách thức "đố anh bắt được em" trên mạng xã hội

Qua xác minh, công an đã xác định được chủ tài khoản này là C.V.Đ (Sinh năm 1998- trú thôn Giải Phóng, phường Ba Ngòi). Đồng thời, xác định chiếc xe của người này là lấy một biển xe khác gắn qua.

Lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi cho biết đã gửi giấy mời thanh niên này lên làm việc. Tuy nhiên, người này hiện đang đi làm xa và đang trên đường trở về địa phương để làm việc theo giấy mời.

Công an phường Ba Ngòi nhấn mạnh, hành vi độ chế xe, gây tiếng ồn, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời, việc phát ngôn, bình luận mang tính thách thức trên không gian mạng cũng có thể bị xử lý theo quy định.