Lạng Sơn dừng gói thầu mua test COVID-19 sau vụ Chủ tịch Công ty Việt Á bị bắt

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 10:37 AM (GMT+7)

Sở Y tế Lạng Sơn đã quyết định dừng gói thầu mua hóa chất, vật tư phục vụ cho xét nghiệm diện rộng phát hiện virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 12:15 21/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +14.966 1.549.945 29.756 225 1 TP.HCM +687 495.370 19.294 56 2 Hà Nội +1.612 25.879 88 0 3 Bến Tre +985 22.398 144 14 4 Cà Mau +967 25.145 96 3 5 Tây Ninh +947 64.724 489 0 6 Đồng Tháp +786 36.350 479 8 7 Cần Thơ +773 34.218 470 8 8 Khánh Hòa +709 24.310 148 4 9 Vĩnh Long +596 22.798 226 9 10 Bạc Liêu +552 23.483 206 0 11 Sóc Trăng +448 27.195 235 11 12 Bình Định +411 10.263 35 1 13 Tiền Giang +347 30.887 791 11 14 Hậu Giang +342 10.966 22 0 15 Trà Vinh +329 15.427 82 2 16 Kiên Giang +302 27.226 406 2 17 Đồng Nai +284 95.159 1.166 30 18 Hưng Yên +276 2.445 2 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +273 24.426 102 2 20 An Giang +270 29.262 765 22 21 Thanh Hóa +246 5.294 10 0 22 Phú Yên +237 5.313 35 0 23 Thừa Thiên Huế +228 9.068 12 0 24 Bình Thuận +222 23.605 241 7 25 Bắc Ninh +212 8.428 15 0 26 Lâm Đồng +174 6.222 17 2 27 Bình Dương +155 289.383 3.054 16 28 Đà Nẵng +142 9.447 76 1 29 Quảng Ninh +136 1.779 1 0 30 Quảng Nam +129 4.615 9 1 31 Nghệ An +116 6.485 31 1 32 Gia Lai +97 5.590 14 2 33 Hải Phòng +95 3.990 6 0 34 Hà Giang +85 6.024 6 0 35 Bình Phước +78 19.945 41 2 36 Đắk Nông +63 4.075 11 2 37 Hòa Bình +59 991 3 0 38 Lạng Sơn +52 1.163 3 0 39 Ninh Thuận +50 5.271 48 0 40 Long An +46 39.709 772 8 41 Thái Bình +46 2.101 0 0 42 Nam Định +45 2.429 2 0 43 Vĩnh Phúc +44 2.089 6 0 44 Ninh Bình +39 416 0 0 45 Sơn La +34 664 0 0 46 Quảng Ngãi +31 4.190 17 0 47 Hải Dương +31 1.791 1 0 48 Quảng Bình +29 3.238 7 0 49 Quảng Trị +24 1.421 3 0 50 Bắc Giang +21 7.322 15 0 51 Hà Nam +21 1.707 0 0 52 Phú Thọ +16 2.494 2 0 53 Hà Tĩnh +16 1.401 5 0 54 Kon Tum +12 587 0 0 55 Yên Bái +10 390 0 0 56 Thái Nguyên +10 1.296 0 0 57 Tuyên Quang +9 844 0 0 58 Lào Cai +3 346 0 0 59 Cao Bằng +3 264 1 0 60 Điện Biên +3 523 0 0 61 Lai Châu +1 48 0 0 62 Đắk Lắk 0 10.019 46 0 63 Bắc Kạn 0 37 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 140.438.803 Số mũi tiêm hôm qua 980.678

Sáng 21/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh này đã quyết định dừng gói thầu mua hóa chất và vật tư trị giá gần 2 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVD-19 sau khi có sự việc Bộ Công an điều tra vụ nâng khống giá kit test xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, trước đó Sở đã đứng ra tổ chức đấu thầu gói mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ cho xét nghiệm diện rộng phát hiện virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Sau đó, một công ty đã đến chào gói thầu hóa chất LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit hoặc tương đương, có thông số kỹ thuật phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Taqman Real-time OneStep RT-PCR với số lượng 5.390 test. Sở Y tế đang chuẩn bị phê duyệt gói thầu này.

Bộ sản phẩm kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á

Theo lãnh đạo Sở Y tế Lạng Sơn, sản phẩm chào bán là của Việt Á nhưng đơn vị chào thầu là công ty khác, không phải Công ty Việt Á.

“Tổng giá trị gói thầu này là 1,98 tỷ đồng với giá bán lẻ là 367.500 đồng/bộ ki test COVID-19”, lãnh đạo Sở Y tế Lạng Sơn thông tin và cho biết khi Sở đang thực hiện các bước tiếp theo thì xảy ra vụ việc lãnh đạo Công ty Việt Á bị khởi tố nên hợp đồng chưa được ký kết.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế Lạng Sơn cũng cho hay, năm 2020 đơn vị cũng đã mua 1 đến 2 gói thầu vật tư, sản phẩm có tên Việt Á nhưng đều không mua trực tiếp từ Công ty Việt Á.

Trước đó, ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 (gọi tắt là kit xét nghiệm COVID-19) xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, nhận gần 30 tỷ đồng lót tay từ Phan Quốc Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác; 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến.

