Sở Y tế Bình Dương khẳng định không ăn chia phần trăm với Công ty Việt Á

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 08:40 AM (GMT+7)

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho rằng thời điểm dịch bùng phát căng thẳng, Bình Dương không chỉ mua kít test của Công ty Việt Á, mà còn rất nhiều nhà cung cấp khác. Tuyệt đối không có chuyện chia chác, móc nối, ăn chia phần trăm.

Liên quan đến vụ nâng khống giá bán kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương đã chính thức lên tiếng về việc này.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết địa phương có mua kít test của Công ty Việt Á nhưng mua bao nhiêu và giá như thế nào thì chưa có con số cụ thể, phải chờ CDC tỉnh báo cáo.

Theo Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, nguyên tắc xuyên suốt từ lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho đến lãnh đạo Sở Y tế và CDC tỉnh là cấm mọi hình thức chia chác, ăn phần trăm, nếu ngành y tế phát hiện được là kỷ luật ngay và sẽ chuyển cơ quan công an điều tra.

Đợt cao điểm của dịch Covid-19, Bình Dương liên tục xét nghiệm để bóc tách F0

"Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Bình Dương liên tục xét nghiệm để có thể kịp thời bóc tách F0, truy vết F1, khoanh vùng để dập dịch hiệu quả, số tiền cho công tác này lên đến vài ngàn tỉ đồng"- Bác sĩ Chương cho hay.

Thời điểm đó, Bình Dương có 7 phòng xét nghiệm với 18 máy RT-PCR, năng lực xét nghiệm đạt 25.000 mẫu đơn/ngày và 600 đội lấy mẫu cơ động. CDC Bình Dương là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tham mưu tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ giám sát và kiểm soát dịch bệnh.

Liên quan đến giá kít test được Bình Dương mua của Công ty Việt Á, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế rà soát lại và sẽ thông tin ngay khi có kết quả.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cùng các bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Bộ Công an, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.

