Kiến nghị kiểm soát quyền lực người đứng đầu hai bộ, điều tra giai đoạn hai đại án Việt Á

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.