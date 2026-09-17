Khu dân cư ngập nước suốt 3 ngày ở Thủ đô

Tối 16/9, nhiều hộ dân ở ngõ 238, 240 Âu Cơ và phố 39 Tứ Liên, khu vực ngoài đê thuộc phường Hồng Hà, vẫn sống trong cảnh ngập nước từ trận mưa ba hôm trước.

Anh Vũ Quang Trung ở ngõ 39 Âu Cơ, cho biết nước đã rút hơn 20 cm nhưng một số đoạn còn ngập hơn nửa mét.

“Các nắp cống đã được mở hoàn toàn nhưng nước rút rất chậm. Tôi cùng nhiều người dân khác phải liên tục vớt rác để tránh gây tắc cống”, anh Trung nói.

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Trong căn nhà 24 m2 lênh láng nước, bà Vũ Tuyết Lan (70 tuổi) kể hôm 13/9, nước lên không quá nhanh, nhưng xảy ra vào giữa đêm trong khi gia đình chỉ có ba người cao tuổi nên gặp nhiều khó khăn.

"Mẹ tôi 98 tuổi, còn chồng là bệnh binh, hơn 70 tuổi giờ phải sống trong môi trường ẩm thấp và nước ngập rất bẩn. Mong đêm nay không mưa để nước rút hết”, bà Lan nói.

Ở ngách 5, ngõ 238 Âu Cơ, chị Nguyễn Thị Yến tranh thủ dọn dẹp nhà cửa khi nước đang rút. Gần 20h, gia đình chị vẫn chưa ăn cơm vì nhà còn ngập. Người dân ở ngõ 200 Âu Cơ bơm nước ra khỏi nhà, chờ dọn dẹp. Khu vực này còn ngập hơn nửa mét.

Một gia đình ở ngõ 238 Âu Cơ kê cao đồ đạc, chưa thể về nhà sống vì ngập.

Vợ chồng ông Nguyễn Bá Hảo ở ngõ 240 Âu Cơ tranh thủ ăn cơm tối khi vừa dọn dẹp nhà. Tuy nhiên, căn nhà vẫn ẩm thấp, bốc mùi tanh hôi vì ngâm nước nhiều ngày.

Ứng phó tình trạng "cứ mưa là ngập", nhiều hộ dân ở phố Âu Cơ đã dựng tấm chắn bằng thép, hoặc nâng nền nhà. Ông Lê Minh Tú cho biết đã nâng nền nhà gần 50 cm từ nhiều năm trước nhưng gia đình vẫn gặp bất tiện khi các lối ra ngoài đều ngập nước.

Nước ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại. Bảo Ngân, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho biết mỗi ngày phải hai lần mặc ủng chống nước để đi qua khu vực ngập khi đến trường và trở về nhà. “Trên đường, em phải chú ý vì nhiều nắp cống đã được mở để thoát nước, nếu không cẩn thận rất dễ gặp nguy hiểm”, Ngân nói.

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Ba ngày nay, chị Nguyễn Thị Yến ở ngõ 238 Âu Cơ phải dùng thuyền đưa đón các con đi học qua khu vực ngập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Hà Nội cùng nhiều tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn đến ngày 17/9, có nơi trên 250 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.