Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trở lạnh, có nơi chuyển rét 16 độ C

Chủ Nhật, ngày 09/10/2022 11:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc khiến trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Trong khi đó, Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (9/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Trưa và chiều ngày 9/10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ; sau ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 9/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16-18 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 18-21 độ C.

Trên biển, từ chiều ngày 9/10, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 10/10, ở khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 9/10 đến sáng 10/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 9-11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay (9/10) đến ngày 11/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ và thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1 đến BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

