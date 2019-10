Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 00:30 AM (GMT+7)

Một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đang tràn xuống miền Bắc khiến thời tiết thay đổi.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, hiện nay, ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh cường độ khá mạnh đang di chuyển xuống phía nước ta.

Dự báo, khoảng Chủ nhật (13/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Sang thứ 2 (14/10), không khí lạnh tác động đến miền Bắc rõ rệt hơn.

Miền Bắc sắp chuyển mưa, trời lạnh về đêm và sáng sớm do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa.

“Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt lạnh này, nhiệt độ thấp nhất xuống khoảng 20-23 độ C; các tỉnh vùng núi, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; trời rét về đêm và sáng sớm. Riêng vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, nhiệt độ có thể xuống dưới 12 độ C, trời rét”, ông Năng chia sẻ.

Về tác động của đợt không khí lạnh lần này, ông Năng cho hay, gió mùa đông bắc sẽ gây ra mưa nhiều cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là mưa to ở miền Trung.

Từ khoảng ngày 12-13/10, do hiệu ứng nén của không khí lạnh, các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái có mưa to, nguy cơ cao xảy ra giông lốc, mưa giông. Sau đó từ 14-16/10, mưa lan ra toàn miền Bắc và khu vực miền Trung.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 14-16/10 có mưa, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

Ngoài ra, ông Năng cũng cảnh báo trên biển trong giai đoạn này cần lưu ý gió mạnh cấp 5, cấp 6 trên Vịnh Bắc Bộ. Trên vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 đặc biệt là phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.