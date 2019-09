Không khí lạnh tràn về sớm, mùa đông năm 2019 diễn biến thế nào?

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Đợt không khí lạnh tràn về cuối tuần qua đã khiến miền Bắc se lạnh ở vùng đồng bằng, vùng núi trời chuyển rét đậm về đêm và sáng sớm.

Cuối tuần qua, khoảng ngày 21 – 22/9, một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc khiến thời tiết khô ráo và quang mây. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở vùng đồng bằng giảm xuống còn khoảng 21-23 độ C, trời se lạnh. Riêng vùng núi cao, nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh, có nơi xuống ngưỡng rét đậm như Sa Pa 14 độ C; thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) 13,8 độ C vào sáng sớm 22/9.

Tuy nhiên, do không khí lạnh đầu mùa có cường độ yếu lại mang tính chất khô nên ban ngày trời vẫn hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng khoảng 30 độ C. Độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác hanh khô.

Mùa đông năm 2019 khả năng sẽ ấm hơn mùa đông năm 2018. Ảnh minh họa.

Năm nay, không khí lạnh về ngay trong tháng 9 nên nhiều người cho rằng, mùa đông 2019 sẽ đến sớm.

Nhận định về điều này, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh đầu tiên của năm nay dù đến muộn hơn năm ngoái nhưng vẫn sớm hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh đầu mùa đều không khiến nhiệt độ giảm sâu.

Đối với ngành khí tượng, mùa đông thường được tính bắt đầu khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra. Mọi năm, các đợt rét đậm, rét hại thường đến sớm, rơi vào khoảng trước Noel (25-26/12).

Chính vì vậy, ông Lâm cho hay: “Đến thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định là mùa đông năm nay đến sớm hay muộn”.

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, bắt đầu từ thời điểm này trở đi, cứ vài tuần lại có một đợt không khí lạnh tràn về. Sau đó, từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau là cao điểm các đợt không khí lạnh tràn về.

Các đợt gió mùa tràn về thông thường cứ 5 – 7 ngày lại có một đợt và được bổ sung liên tục nên nhiệt độ sẽ giảm sâu. Miền Bắc xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) là cuối tháng 12.

Ông Lâm cho biết thêm, nhận định xa thì năm nay là năm El Nino (nóng) nên nhiệt độ trung bình các tháng chính đông tăng.

Thống kê của cơ quan khí tượng cho thấy, nhiệt độ 20 ngày đầu tháng 9/2019 trên cả nước đa số đều cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, trong 20 ngày đầu tháng 9/2019 nhiệt độ là 29,9 độ C, cao hơn TBNN khoảng 1,6 độ C.

“Đối với mùa đông năm nay, theo nhận định mới nhất của chúng tôi, nhiệt độ tháng 12/2019 cao hơn TBNN khoảng 1-1,5 độ C, tháng 1 và tháng 2/2020 sẽ cao hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ C. Với một nền nhiệt độ như vậy, miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm và nhiều khả năng ấm hơn mùa đông năm 2018”, ông Lâm nhận định.