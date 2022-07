Khởi tố vụ lật ca nô làm 17 người chết ở Quảng Nam

Thứ Năm, ngày 07/07/2022 15:58 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thuỷ liên quan đến vụ lật ca nô làm 17 người chết.

Chiều 7-7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại buổi họp báo, các PV đặt câu hỏi liên quan đến vụ lật ca nô làm 17 người chết xảy ra vào ngày 26-2-2022 tại biển Cửa Đại (TP Hội An).

Chiếc ca nô bị lật ở biển Cửa Đại (TP Hội An) làm 17 người chết. Ảnh: TN

Trả lời vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thanh Thuỷ (Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ.

Theo Thượng tá Thuỷ, hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Như đã thông tin, chiều 26-2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) điều khiển chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền thì gặp nạn. Ca nô do ông Sen điều khiển bị sóng lớn đánh chìm khiến 17 người tử vong.

