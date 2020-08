Khởi tố thiếu gia uống rượu đi Lexus đâm tử vong cán bộ công an phường

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 00:30 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa khởi tố lái xe Lexus gây tai nạn kinh hoàng ở phố đi bộ Tam Bạc khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ TNGT kinh hoàng

Ngày 30/8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260, Khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 0h ngày 19/8, tại trước cửa số nhà 216 Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Phạm Quang Linh điều khiển xe ô tô Lexus BKS 15A-356.69 từ hướng Chợ Sắt về hướng cầu Lạc Long theo tuyến đường Tam Bạc đâm va vào chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, HKTT ở 133 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng - cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng).

Sau đó, chiếc Lexus tiếp tục đâm vào xe bán tải BKS 15C-285.40 đang đỗ do Phạm Cao Cường (SN 1992, ở 7/2 TT xây lắp 102, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) điều khiển, làm xe bán tải đâm va vào xe Kia Van BKS 15D-007.98 do chị Cao Thị Mừng (SN 1980, ở 251 Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển đỗ trước đầu xe bán tải.

Sau khi bị đâm va, xe bán tải 15D-007.98 bị lao về phía trước và đâm va vào xe taxi BKS 15A-513.38 do Nguyễn Văn Khiêm (ở Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) điều khiển đang đỗ ở phía bên phải đường.

Vụ tai nạn khiến chị Thảo tử vong tại chỗ, 1 nam thanh niên bị gẫy chân, cả 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Phạm Quang Linh có kết quả nồng độ cồn ở mức 0,593mg/l khí thở. Đây là mức vượt khung cao nhất về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

