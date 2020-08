Xe sang Lexus gây tai nạn liên hoàn, nữ công an phường tử nạn

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 13:00 PM (GMT+7)

Chiếc xe sang hiệu Lexus chạy với tốc độ cao, tông vào hàng loạt ôtô đang đỗ trên đường Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khiến 1 nữ công an phường tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 18-8 tại đường Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: OFHP

Khi đó, anh P.Q.L. (SN 1988, trú ở Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển xe ôtô Lexus mang BKS 15A-356.69 đi từ hướng Chợ Sắt về cầu Lạc Long theo tuyến đường Tam Bạc.

Phần đầu chiếc xe Lexus gây tai nạn bị biến dạng - Ảnh: OFHP

Khi đến khu vực số nhà 216 Tam Bạc, xe Lexus bất ngờ tông vào ôtô bán tải đang đỗ bên đường rồi tông đổ một tủ điện. Chưa dừng lại, chiếc xe sang Lexus tiếp tục tông vào 2 xe taxi bên đường và làm nghiêng một tủ điện nữa rồi mới dừng hẳn.

Vụ va chạm liên hoàn khiến một phụ nữ đang đi bộ gần vỉa hè bị cuốn theo khoảng 100 m, tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định đang công tác tại Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng.

Ngoài ra, một người trên chiếc xe Lexus gây tai nạn cũng bị thương nặng. 4 chiếc xe ôtô trong vụ tông liên hoàn đều bị hư hỏng nặng, trong đó phần đầu xe gây tai nạn bị biến dạng hoàn toàn.

Tủ điện cũng bị xe ô tô Lexus tông hư hỏng - Ảnh: OFHP

Một chiếc ôtô bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn liên hoàn do xe sang Lexus gây ra - Ảnh: OFHP

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội CSGT số 3 - Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Hồng Bàng có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, dẫn giải người điều khiển xe Lexus về cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: OFHP

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe Lexus bị mắc kẹt trong cabin đã được người dân cứu ra khỏi xe. Tài xế không bị thương nghiêm trọng, có dấu hiệu sử dụng chất kích thích.

