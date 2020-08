Tin tức 24h qua: Xe Lexus gây tai nạn làm nữ công an tử vong, tài xế vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 20:42 PM (GMT+7)

Xe Lexus gây tai nạn làm nữ công an tử vong, tài xế vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất; Hà Nội có một ca nghi nhiễm COVID-19, từ Phú Thọ đến bệnh viện E chữa bệnh;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe Lexus gây tai nạn làm nữ công an tử vong, tài xế vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 0h cùng ngày, lái xe Phạm Quang Linh (SN 1988, ở Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô mang biển số Hải Phòng chạy theo hướng chợ Sắt – cầu Lạc Long, khi đến trước cửa số nhà 32, phố Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) đã xảy đã xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990, trú tại Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng), là cán bộ Công an phường Minh Khai.

Sau đó, chiếc xe trên tiếp tục đâm vào xe bán tải BKS 15C-285.40 đang đỗ bên đường, kéo theo 2 xe ô tô khác bị tông liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến chị Thảo chết tại chỗ, nam thanh niên ngồi ghế sau của lái xe Linh bị gãy chân, cả 4 phương tiện hư hỏng nặng.

Kiểm tra, xét nghiệm nhanh đối với lái xe Linh có nồng độ cồn 0,593mg/l (mức vi phạm cao nhất là 0,4mg/l), âm tính với ma túy.

Clip cô gái quỳ gối xin lỗi trong quán ăn gây xôn xao cộng đồng mạng

Cô gái quỳ dưới đất trước mặt rất nhiều người.

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip tại quán nhắng nướng H.T. (khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), ghi lại cảnh một cô gái quỳ dưới đất trước mặt rất nhiều người.

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, nguyên nhân của sự việc trên là do cô gái này ăn tại nhà hàng và thấy giun sán trong đĩa lòng, nên đã review trên Facebook cá nhân.

Chiều 19/8, Công an TP.Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán nhắng nướng H.T lên trụ sở để làm việc vì liên quan đến thông tin cô gái quỳ trong quán. Chủ quán nướng H.T. cho biết, ông không bắt cô gái quỳ gối mà do cô này tự quỳ để xin lỗi vì đăng thông tin không đúng sự thật về quán lên Facebook cá nhân.

Ngay trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Song Hà Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh vừa có văn bản hoả tốc chỉ đạo công an TP điều tra, làm rõ việc này. Bên cạnh đó, giao Văn phòng HĐND - UBND tham mưu UBND TP Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bản. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 19/8.

Hà Nội có một ca nghi nhiễm COVID-19 từ Phú Thọ đến bệnh viện E chữa bệnh

Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội.

Chiều 19/8, Bộ Y tế thông tin về 4 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam. Tính đến 18h ngày 19/8: Việt Nam có tổng cộng 993 ca mắc COVID-19, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 513 ca.

Tại Hà Nội, từ 23h30 đêm 18/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) phối hợp cùng lực lượng công an phường, y tế phường đã ra quân tiền trạm để nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát... đóng cửa, đồng thời vận động người dân trong khu vực thực hiện giãn cách chỗ ngồi từ ngày 19/8.

Nhưng, bất chấp dịch COVID-19, với mong muốn đầu tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng “cô hồn” bình an, may mắn, sáng nay rất đông người dân đã đến phủ Tây Hồ để lễ cầu một tháng mới bình an. Nhiều người không giữ đúng khoảng cách và tháo khẩu trang trong lúc cầu khấn.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, chiều nay, Hà Nội có 1 ca nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp này ở Phú Thọ, có về chữa bệnh ở bệnh viện E, sau đó có về nhà người thân ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trường hợp này đã có kết quả dương tính lần 1.

Thủy điện Lai Châu xả 5 cửa xả lũ sau mưa lớn liên tục trút xuống miền Bắc

Thủy điện mở cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. (Ảnh minh họa: Việt Linh)

Suốt từ ngày 16/8 đến nay (19/8), các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Mưa lớn liên tục trút xuống đã khiến nhiều nơi bị ngập lụt nặng, lũ quét, sạt lở đất diễn ra gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến sáng 19/8, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 6 người chết.

Đặc biệt, mưa lớn đã khiến hồ chứa thủy điện Lai Châu phải xả 5 cửa xả mặt từ 15h ngày 18/8. Đối với các hồ chứa thuỷ điện lớn khác tại phía Bắc (Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà), căn cứ kết quả tính toán, các đơn vị tư vấn dự kiến giữ nguyên hiện trạng vận hành đến 13h chiều 19/8.

Chiều nay, bão số 4 sau khi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Đông – Quảng Tây (Trung Quốc) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ khiến mưa lũ tại miền Bắc nước ta diễn biến phức tạp.

