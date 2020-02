Khởi tố tài xế cất giấu hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên tội danh nào?

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 19:42 PM (GMT+7)

Công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe khách cất giấu hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố tài xế xe khách cất giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên ở Sơn La

Liên quan đến vụ tài xế cất giấu hơn 700 triệu đồng của khách bỏ quên ở Sơn La, ngày 26/2, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình Hồng, tài xế xe khách 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176, Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT cũng xác định phụ xe khách không liên quan đến sự việc này.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, sáng 18/2, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1973, ở tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mang biển số 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm.

Khi xuống xe tại Mộc Châu, cả hai để quên số tiền hơn 720 triệu đồng mới đi vay người nhà để trả nợ ngân hàng. Sau khi về đến nhà, phát hiện sự việc, vợ chồng anh Mạnh vội gọi điện cho nhà xe. Tuy nhiên nhà xe nói không thấy túi tiền để quên. Ngay sau đó, anh Mạnh đã gọi điện trình báo lên công an huyện Yên Châu.

Nhận được tin trình báo, công an huyện Yên Châu đã phối hợp kiểm tra chiếc xe khách, phát hiện số tiền được cất giấu tại hai vị trí, dưới cốp ghế nằm và ở trong bảng hộp điện tử cạnh ghế lái với tổng cộng gần 722 triệu đồng.

Qua điều tra, tài xế Nguyễn Đình Hồng (SN 1985, ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã khai nhận giấu số tiền trên.

