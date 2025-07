Vụ nghi thảm sát 34 người đá gà, phi tang xuống đáy hồ ở Philippines: Sự thật còn đáng sợ hơn?

Bao tải nghi chứa “xương người bị cháy đen” được kéo lên từ dưới lòng hồ Taal. Ảnh: Inquirer

Phát hiện đột phá

Tờ Inquirer của Philippines ngày 11/7 đưa tin, trong một cuộc kiểm tra sơ bộ dưới lòng hồ Taal, nơi được cho là “mồ chôn tập thể” của 34 người chơi đá gà mất tích từ năm 2021, lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển (PCG) đã phát hiện một bao tải chứa các mảnh xương cháy đen dưới đáy hồ.

Bộ Tư pháp Philippines (DOJ) xác nhận: “Đây lẽ ra chỉ là một cuộc khảo sát kỹ thuật, nhưng chúng tôi đã phát hiện một bao tải màu trắng chứa thứ có vẻ là xương người đã bị đốt cháy".

Người phát ngôn DOJ – ông Dominic Clavano IV – nói với Inquirer rằng bao tải được tìm thấy chỉ cách bờ vài mét. Một bức ảnh do cơ quan chức năng công bố cho thấy những mảnh vụn màu đen như than nằm trong bao tải. Hai thành viên PCG đã kéo bao lên khỏi mặt nước trong đoạn video do truyền thông công bố.

Các mảnh xương sẽ được kiểm tra pháp y để xác định có phải là xương người hay không, đồng thời thực hiện xét nghiệm ADN để đối chiếu với thân nhân của các nạn nhân đã mất tích.

“Khám phá này có thể là bước đột phá lớn trong cuộc điều tra kéo dài suốt nhiều năm qua. Chúng tôi thận trọng nhưng vẫn hy vọng rằng sự thật cuối cùng cũng sắp được hé lộ", tuyên bố của DOJ nêu.

Hành trình tìm kiếm thi thể dưới hồ núi lửa

Theo Phil Star, địa điểm phát hiện bao tải nghi chứa xương người nằm tại thị trấn Laurel, tỉnh Batangas – một trong những điểm được nghi phạm Julie “Dondon” Patidongan, biệt danh “Totoy”, chỉ ra là nơi phi tang thi thể các nạn nhân.

Phát hiện trên diễn ra vào đúng thời điểm các cơ quan chức năng chuẩn bị một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tại hồ Taal, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Philippines Marcos và yêu cầu chính thức từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jesus Crispin Remulla vào tuần trước đó.

Theo Inquirer và Phil Star, chiến dịch liên ngành do Bộ Tư pháp, lực lượng cảnh sát quốc gia và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines phối hợp thực hiện. Lực lượng tìm kiếm bao gồm 33 thợ lặn kỹ thuật, tàu cao su, thiết bị lặn sâu, túi đựng thi thể, thiết bị sơ cứu… đã được huy động từ 2 giờ sáng ngày 10/7 tại thị trấn Talisay – nơi đặt trạm chỉ huy tìm kiếm. Tuy nhiên, trong ngày đầu, nhóm chỉ tiến hành khảo sát kỹ thuật vì điều kiện thời tiết không cho phép lặn sâu.

Ông Clavano, phát ngôn viên DOJ Philippines, xác nhận: “Khu vực tìm kiếm được xác định ở độ sâu khoảng 30 mét, gần địa phận thị trấn Laurel, nơi đáy hồ nhiều bùn và tầm nhìn dưới nước bị hạn chế nghiêm trọng".

Từ lời khai của nghi phạm “Totoy”, chính phủ Philippines đã chính thức gửi đề nghị hỗ trợ kỹ thuật đến Nhật Bản, bao gồm các phương tiện như robot điều khiển từ xa (ROV) để khảo sát đáy hồ và tìm kiếm dấu vết.

Việc lặn tìm kiếm thực tế dự kiến bắt đầu vào hôm nay (ngày 11/7) nếu điều kiện thời tiết cho phép.

Lời khai chấn động

Trò đá gà được hợp pháp hóa ở Philippines. Ảnh: Explain Phillippines

Vụ án bắt đầu từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022, khi ít nhất 34 người chơi trò đá gà (hoạt động được hợp pháp hóa ở Philippines) bị mất tích bí ẩn từ nhiều vùng khác nhau tại đảo Luzon. Hầu hết những người này có liên quan đến hình thức cá cược trực tuyến gọi là "e-sabong".

Năm 2022, nghi phạm Totoy – một trong 6 nhân viên an ninh của Manila Arena, một địa điểm tổ chức đá gà nổi tiếng và là nơi nhiều nạn nhân xuất hiện lần cuối – đã bị khởi tố về tội bắt cóc. Tuy nhiên, vụ án rơi vào bế tắc suốt hơn 2 năm vì không đủ bằng chứng.

Cho đến đầu tháng 7/2025, Totoy bất ngờ khai nhận rằng các nạn nhân mất tích thực chất đã bị siết cổ đến chết và ném xác xuống hồ Taal. Không chỉ vậy, nghi phạm này còn tố cáo rằng số người bị sát hại có thể lên tới hơn 100 người – nhiều gấp ba lần con số chính thức trước đó. Một số trang tin địa phương còn cho rằng, có thể có cả xác các trùm ma túy trong số hơn 100 người đó.

Manila Bulletin trích lời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Philippines Jesus Crispin Remulla cho biết thêm, dựa trên lời khai của nghi phạm Totoy, những kẻ giết người nhận được 500.000 peso (khoảng 425 triệu VND) cho mỗi người bị giết và có "phiếu thanh toán" để nhận tiền.

Bộ trưởng Remulla cũng đề cập rằng cuộc điều tra liên quan đến cả các chính trị gia được cho là có liên hệ với nhóm tội phạm, và đây là hành vi của một nhóm có tổ chức kiếm bộn tiền từ ngành công nghiệp đá gà trực tuyến đầy lợi nhuận.

Động cơ và chủ mưu

Trang ABS-CBN của Philippines ngày 6/7/2025 đưa tin, báo cáo gần đây của uỷ ban Trật tự Công cộng và Ma túy (thuộc thượng viện nước này) cho biết: "Các nạn nhân mang theo gà chọi đến trường gà để thi đấu. Sau một vài trận, nhân viên an ninh của trường giữ họ lại, nghi ngờ họ dàn xếp kết quả. Từ đó, tất cả đều biến mất”.

Nghi phạm Totoy vào đầu tháng 7/2025 cũng tố cáo ông chủ của mình - Charlie Ang - là người đứng sau các vụ mất tích. Theo ABS-CBN, ông Ang là chủ một công ty quản lý nhiều trường đấu gà ở tại Manila, Laguna và Batangas, những nơi mà một số nạn nhân được trông thấy xuất hiện lần cuối cùng.

"Một số người chơi đá gà gian lận trong các trận đấu, nên ông Ang muốn thủ tiêu họ. Vì ông ấy không muốn danh tiếng và lợi nhuận từ trò đá gà bị ảnh hưởng", Totoy nói với ABS-CBN.

Tuần này, ông Ang bác bỏ cáo buộc của ông Totoy và đã nộp đơn kiện hình sự nhằm vào người tố giác này với cáo buộc âm mưu tống tiền ông Ang.

Thông qua luật sư, ông Ang gọi những cáo buộc trên là “hoàn toàn sai sự thật, vô căn cứ và mang tính bôi nhọ”, đồng thời khẳng định “một cách dứt khoát và rõ ràng” rằng ông không hề dính líu đến bất kỳ vụ mất tích hay giết người nào.

Nguy hiểm ẩn dưới lòng hồ núi lửa

Lực lượng chức năng thăm dò ở hồ Taal. Ảnh: Phil Star

Hồ Taal, một hồ núi lửa rộng 234 km² với độ sâu tối đa 198 mét, không phải là một môi trường dễ dàng cho việc tìm kiếm hài cốt. Trang Explain Philippines giải thích rõ sự khác biệt giữa hồ Taal chính (nơi diễn ra cuộc tìm kiếm) và hồ miệng núi lửa (crater lake) nằm trên đảo núi lửa. Không giống như hồ miệng núi lửa có tính axit cao, hồ Taal là nước ngọt, hỗ trợ các loài thủy sinh như cá rô phi có thể sống, cho phép con người bơi lội và đánh bắt cá.

Tuy nhiên, Explain Philippines chỉ ra những thách thức pháp y liên quan đến hồ này: Độ sâu, dòng nhiệt địa nhiệt (geothermal flux) và sự bất ổn định của trầm tích khiến việc thu hồi hài cốt trở nên phức tạp. Dù không có tính axit, nhưng hồ sở hữu nhiệt độ đặc thù và hoạt động vi sinh vật có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy và che khuất hài cốt.

Một nghiên cứu năm 2017 về các hồ núi lửa nhiệt đới được trích dẫn cho thấy những điều kiện như vậy cản trở việc thu hồi lâu dài, khiến việc tìm thấy hài cốt nguyên vẹn ngày càng khó khăn theo thời gian.

Các chuyên gia được Inquirer và Phil Star dẫn lời cũng đưa ra những đánh giá tương tự. Ông Jerome de Lima - chuyên gia làm việc tại Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines - cho biết có thể tìm thấy hài cốt ở hồ Taal, nhưng gần như không thể thu hồi do hàm lượng lưu huỳnh cao.

Trong khi đó, ông Renato Solidum Jr., Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, xác nhận với Inquirer: "Hài cốt người như xương có thể được thu hồi từ hồ", nhưng cảnh báo: "Việc thu hồi có thể là thách thức nếu hài cốt ở vùng nước sâu vì một số phần của hồ sâu gần 200 mét".

Phil Star ngày 11/7 dẫn lời ông Clavano, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Philippines, cho biết, các chuyên gia đã tư vấn cho giới chức "về những gì chúng tôi nên tìm kiếm", lưu ý rằng cuộc tìm kiếm diễn ra ở hồ nước ngọt chứ không phải biển. Nhóm tìm kiếm hy vọng có được "bức tranh rõ ràng" về đáy hồ, dựa trên một tình tiết rằng các thi thể bị trói vào bao cát để chìm nhanh hơn.

Lực lượng Phòng vệ bờ biển Philippines (PCG) cũng bày tỏ lo ngại về an toàn cho thợ lặn. Bà Noemie Guirao-Cayabyab, phát ngôn viên PCG, nói với Phil Star: "Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ vì... nếu có bất kỳ chấn động nhẹ nào dưới nước, chúng tôi cần biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự an toàn của thợ lặn và hoạt động lặn của chúng tôi... Thợ lặn của chúng tôi sẽ sử dụng bình dưỡng khí trong hoạt động của họ nên nhiệt độ nước cần được xem xét. Nước có thể trở nên ấm và có nguy cơ bình khí của họ có thể phát nổ".