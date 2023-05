Khởi tố 78 bị can từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy

Ngày 12-5, tin từ Bộ Công an cho biết Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa thay mặt lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, biểu dương thành tích của Công an TP HCM trong việc điều tra đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, được phát hiện từ ngày 16-3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma túy "ngụy trang" trong kem đánh răng

Theo nội dung thư Thứ trưởng Bộ Công an, các lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm để vận chuyển ma túy. Chúng lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để tuồn ma túy vào Việt Nam.

Thư khen nêu, lực lượng đấu tranh chuyên án đã triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn TP HCM và Bình Dương; khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm; thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

"Những chiến công nối tiếp chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP HCM, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy..."- Trung tướng Ngọc khen.

Xác định 26 tổ chức tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Lào vào Việt Nam

Cuối cùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, đẩy mạnh đấu tranh chuyên án, điều tra mở rộng các vụ án ma túy, tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để tổ chức, cá nhân chủ động cảnh giác phòng ngừa... ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng, từng bước vô hiệu hóa nguồn cung ma túy vào trong nước.

Trước đó, sáng 16-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng trọng lượng khoảng 60 kg của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines có nghi vấn nên kiểm tra. Cơ quan này cũng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM xác minh nhanh lô hàng trên.

Qua ghi nhận, 327 tuýp kem đánh răng chưa mở nắp, có nhiều nhãn hiệu, được đựng trong hộp giấy riêng lẻ. Sau khi xác minh nhanh, các lực lượng phát hiện 157 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11,48 kg ma túy Ketamin và MDMA.

Đến ngày 22-3, Công an TP HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên. Cơ quan điều tra xác định 4 tiếp viên này đã được 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển 157 tuýp kem đánh răng có chứa ma tuý nêu trên song không biết đó là ma tuý. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự với 4 tiếp viên nêu trên.

