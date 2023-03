Thủ đoạn đưa ma túy vào Việt Nam qua đường hàng không

Triệt phá hai đường dây ma túy qua đường hàng không • Chuyên án 122T: Ngày 7 và 8-12-2021, cảnh sát quốc gia Hà Lan phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có người VN liên quan đến việc gửi hàng hóa có giấu chất ma túy từ Hà Lan về VN tiêu thụ. Số lượng ma túy khoảng 200 kg các loại, chủ yếu là ma túy tổng hợp. C04, Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ bốn đối tượng. Thu giữ trên 50 kg ma túy tổng hợp các loại. • Chuyên án 522Q: Qua công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, C04, Bộ Công an phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ châu Âu về VN tiêu thụ. Đường dây do các đối tượng người VN cư trú tại các nước châu Âu cầm đầu. Ban chuyên án đã bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây này. Vật chứng thu giữ hơn 31 kg ma túy tổng hợp các loại (chủ yếu là ma túy dạng kẹo MDMA), một súng bắn đạn cao su, 50 viên đạn…