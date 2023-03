Vụ 4 tiếp viên hàng không: Trường hợp nào sẽ bị khởi tố, tạm giam?

Liên quan vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách tay hơn 11kg ma túy, ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho những người này. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra.

Nhiều người đặt câu hỏi 4 nữ tiếp viên được trả tự do có đồng nghĩa với việc những người này vô tội và có khả năng nào sẽ bị bắt tạm giam trở lại, ngoài ra vụ án đã khép lại hay chưa.

Vụ án mới chỉ bắt đầu

Trao đổi với PLO về vấn đề này, nguyên Phó chánh toà Hình sự một tỉnh cho biết, vụ án chưa khép lại mà chỉ mới bắt đầu. Vụ án này được phát hiện trong trường hợp phạm tội quả tang nên ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để xác định những người liên quan.

Số lượng lớn ma túy được phát hiện trong tuýp kem đánh răng. Ảnh: HT

Đối với 4 nữ tiếp viên, do bị phát hiện trong trường hợp bắt quả tang nên sẽ bị tạm giữ ngay tại thời điểm phát hiện để xác minh điều tra.

Theo quy định tại Điều 59, Điều 117 và Điều 118 bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì người phạm tội quả tang sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giữ. Thời hạn tạm giữ tối đa luật cho phép là 9 ngày (tạm giữ không quá 3 ngày cộng thêm 2 lần gia hạn, mỗi lần không quá 3 ngày).

Trong thời gian bị tạm giữ nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Sau 6 ngày bị tạm giữ, với những tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra chưa chứng minh được yếu tố lỗi cố ý của 4 nữ tiếp viên nên chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can và trả tự do là phù hợp.

Tuy nhiên, nguyên phó chánh toà này cũng cho biết, đây là vụ án phạm tội quả tang và cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án nên mới chỉ là khởi đầu (không giống như những vụ án hình sự khác trải qua trá trình xác minh lâu dài mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can).

Do vậy, vẫn có thể xảy ra trường hợp sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra tiến hành một số nghiệp vụ điều tra, có thêm tài liệu, chứng cứ mới thể hiện các nữ tiếp viên có liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý này thì lúc đó, cơ quan công an khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam.

Có khả năng khởi tố bị can

Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Kim Minh Châu, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điều 250 BLHS (khung hình phạt tối đa lên đến tử hình) được phân loại là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, căn cứ Điều 172 BLTTHS thì thời hạn điều tra sẽ là không quá 4 tháng và có thể được gia hạn 3 lần, mỗi lần không quá 4 tháng (trường hợp đặc biệt Viện trưởng VKSND Tối cao có quyền gia hạn thêm 1 lần không quá 4 tháng).

Như vậy, cơ quan điều tra sẽ có gần 20 tháng (tính cả các lần gia hạn điều tra) để điều tra vụ án này.

Luật sư Châu cũng cho biết, trong các vụ án hình sự cơ quan điều tra khởi tố vụ án mà chưa khởi tố bị can là chuyện hết sức bình thường. Khởi tố vụ án là một hoạt động tố tụng để cơ quan điều tra điều tra, xác minh toàn diện vụ án, từ đó xác định hành vi phạm tội cụ thể của từng người, lúc đó mới khởi tố các bị can có liên quan.

Trong trường hợp hết thời hạn điều tra mà cơ quan điều tra chưa xác định được bị can hoặc không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm thì phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra vụ án.

Đánh giá về khả năng pháp lý trong vụ án này, LS Châu cho biết trong quá trình điều tra sẽ có những người liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý và khả năng cao sẽ có người bị khởi tố bị can.

