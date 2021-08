Khoảnh khắc trào nước mắt khi nữ Đại úy trực chốt qua nhà chỉ được ngắm con từ xa

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 13:00 PM (GMT+7)

Tối 20/8, Đại uý Nguyễn Hà Thu tranh thủ tạt qua nhà để lấy thêm ít vật dụng cá nhân. Chị phải ngồi trong xe để giữ khoảng cách, chỉ biết ngắm con qua khung cửa mà trào nước mắt. Trò chuyện với con vài câu, chị Thu lại lên đường làm nhiệm vụ...

Thời gian này, khi nhiều địa phương ở Nghệ An áp dụng các chỉ thị để phòng, chống dịch COVID-19, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Công an phải túc trực ngày đêm tại các điểm chốt. Trong số đó có nhiều nữ cán bộ Công an từ ở xã, huyện đến tỉnh. Họ phải xa gia đình cả tháng trời để thực hiện nhiệm vụ.

Đại uý Nguyễn Hà Thu - cán bộ Công an huyện Nghi Lộc được phân công trực ở chốt ở Khu công nghiệp Nam Cấm. Đây là khu vực lưu lượng phương tiện rất lớn, có rất nhiều xe tải chở hàng để duy trì hoạt động của các nhà máy… Vì vậy, cán bộ trực ở điểm chốt luôn phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sau ca trực, cán bộ Công an trực chốt phải nghỉ tập trung để đảm bảo an toàn.

Cậu bé hơn 3 tuổi chỉ biết ôm cổng ngắm nhìn mẹ. Ảnh: Facebook nhân vật.

Đại uý Nguyễn Hà Thu tại điểm chốt Khu công nghiệp Nam Cấm. Ảnh do dồng đội chị Thu cung cấp.

Tối 20/8, Đại uý Thu tranh thủ tạt qua nhà để lấy thêm ít vật dụng cá nhân. Chị phải ngồi trong xe để giữ khoảng cách, chỉ biết ngắm con qua khung cửa. Cậu con trai thứ hai mới hơn 3 tuổi dường như cũng hiểu tình cảnh hiện tại nên đành ôm chiếc cổng sắt, đăm đăm ngắm nhìn mẹ, cố không khóc. Trò chuyện với con vài câu, chị Thu lại lên đường làm nhiệm vụ; đôi tay ghì chặt vô lăng, kìm nén dòng nước mắt.

“Đây là con trai tôi khi mẹ tranh thủ về nhà lấy đồ. Hơn một tuần rồi chưa được ôm mẹ. Cô chị lớn thì giận bảo mẹ làm nghề khác đi… Mỗi ngày tiếp xúc hàng trăm người cho nên để bảo vệ gia đình mình, hi sinh xíu cũng được”, chị Thu viết trên trang cá nhân của mình.

Rất nhiều cán bộ Công an Nghệ An đang hi sinh như thế!

