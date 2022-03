Khi COVID-19 là bệnh bình thường: Không đeo khẩu trang có bị phạt?

Vẫn nên duy trì thực hiện 5K trong điều kiện bình thường mới Có xem COVID-19 là bệnh thông thường hay không thì việc thực hiện 5K vẫn luôn là cần thiết. Xem COVID-19 là bệnh nguy hiểm hay bệnh thông thường chỉ là xác định cách thức điều chỉnh của pháp luật, còn về bản chất thì đây vẫn là bệnh truyền nhiễm. Đã là bệnh truyền nhiễm thì những biện pháp cần thiết như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách… vẫn là chốt chặn an toàn trong việc phòng bệnh. Mặc dù độc lực của COVID-19 có thể giảm do phát huy tác dụng của chiếc khiên bảo vệ là vaccine thì người không nhiễm bệnh vẫn sẽ hạnh phúc hơn người nhiễm bệnh, đặc biệt là vấn đề sức khỏe hậu COVID-19 vẫn gây ra nhiều hệ lụy. Chúng ta đang bắt đầu giai đoạn bình thường mới có nghĩa là bình thường trong trạng thái mới. Nếu như trước đây, một người không đeo khẩu trang, không khử khuẩn được xem là bình thường thì với trạng thái mới, việc đeo khẩu trang, khử khuẩn mới được xem là bình thường. Vì lẽ đó, thực hiện 5K luôn cần thiết trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cũng cần ban hành những cơ sở pháp lý phù hợp nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế và vấn đề phòng chống dịch bệnh. Theo đó, những biện pháp cực đoan kiểu ngăn sông cấm chợ, dựng pháo đài bất khả xâm phạm nên được loại bỏ. Thay vào đó là những điều khoản mang tính thích ứng cao có giá trị trong việc phòng chống dịch. Cuối cùng thì ý thức của con người mới là chìa khóa quan trọng nhất trong việc phòng bệnh COVID-19. Do đó vẫn cần tuyên truyền, phổ biến cho người dân để họ không lơ là, chủ quan trong cuộc chiến vốn dĩ còn nhiều cam go này. TS CAO VŨ MINH, giảng viên Khoa luật hành chính - nhà nước Trường ĐH Luật TP.HCM