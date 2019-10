Khám xét trụ sở tòa án, nơi làm việc của Phó Chánh án quận 4

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 12:42 PM (GMT+7)

Công an quận 1, TP.HCM phong tỏa khám xét Tòa án nhân dân quận 4 và Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, nơi ông Nam và Tùng làm việc.

Sáng ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đến Tòa án nhân dân quận 4 ở số 22/1 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4 và Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM trên đường 449, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 để phục vụ việc khám xét.

Xe của công an quận 1 có mặt tại Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM. Ảnh NY.

Theo ghi nhận ở Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, khoảng 10 giờ 5 phút sáng, xe của Cơ quan CSĐT Công an quận 1 chở theo ông Tùng có mặt tại đây.

Công an tiến hành việc khám xét diễn ra ở khu vực bên trong trường, phóng viên không được phép tiếp cận.

Ông Tùng được đưa lên xe rời khỏi nơn làm việc là Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM. Ảnh NY.

Việc khám xét kéo dài gần một giờ đồng hồ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, việc khám xét hoàn tất. Xe chở tổ công tác rời khỏi nơi ông Tùng làm việc.

Xe của công an quận 1 có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân quận 4. Ảnh NT.

Gần như cùng thời điểm, một tổ công tác của Công an quận 1 cũng có mặt tại Tòa án nhân dân quận 4.

Đại diện tòa án nhân dân quận 4 cho biết vào thời điểm trên cơ quan công an đã phong tỏa để thực hiện Lệnh khám xét. Phóng viên được yêu cầu ra ngoài và không được quay phim chụp hình. Lịch khám xét được công khai ở bảng tin.

Đến hơn 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tại Tòa án nhân dân quận 4, ông Nam được đưa ra xe rời đi. Theo ghi nhận, ông Nam đội nón kết, đeo khẩu trang và chạy thật nhanh ra xe của công an quận 1.

Ông Nam được đưa ra xe công an. Ảnh NT.

Trước đó, Ông Nguyễn Hải Nam (thẩm phán, phó chánh án TAND quận 4) và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) bị khởi tố tội xâm phạm chỗ ở của người khác, xảy ra tại nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận 1, ông Tùng có hành vi thuê Văn phòng Thừa phát lại quận 1 lập vi bằng về việc lấy lại nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuê công ty bảo vệ đưa những người đang sinh sống trong nhà ra ngoài.

Ngôi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khêm nơi xảy ra tranh chấp. Ảnh NT.

Ông Tùng đã bế con bà Hoàng Thị Thu Thảo (người trong nhà này) lên taxi định chở đi nhưng bị ngăn cản. Ông này cũng thuê người tháo cửa phòng, thiết bị nội thất và gom quần áo trong nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để mang ra khỏi nhà nhưng bị ngăn cản nên không thực hiện được...

Ông Tùng tự ý thực hiện các hành vi trên khi không có quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Riêng bị can Nguyễn Hải Nam đã có lời nói và hành động hỗ trợ cho ông Tùng trong quá trình đưa các cháu bé ra khỏi nhà, góp phần giúp sức cho ông này thực hiện hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt hai bị can trên. Cùng ngày, công an cũng thực hiện việc khám xét chỗ ở của ông Tùng.