Thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng bị bắt

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 18:39 PM (GMT+7)

Ông Nam và ông Tùng bị bắt về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Tối 1-10, một lãnh đạo công an quận 1, TP.HCM xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, thẩm phán, Phó chánh án TAND quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM.

Ông Tùng và ông Nam bị bắt để điều tra về tội xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định tại điều 158 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Tùng có mặt tại buổi khám xét nhà. Ảnh: N.Tân

Trước đó, ngày ngày 27-9, Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự và triệu tập những người liên quan đến làm việc, trong đó có ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án TAND quận 4), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM) để điều tra làm rõ.

Ông Nam đã bị tạm đình chỉ công tác thẩm phán và ngày 1-10, ông Tùng cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1).

Clip cho thấy nhóm người xông vào nhà, ôm ba đứa con của chị Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) định đưa lên taxi nhưng bị nhiều người ngăn cản.

Bà Thảo cho rằng nhóm người xông vào nhà, đuổi người giúp việc và định đưa các con của bà đi. Trong đoạn clip có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Nam (Phó Chánh án Tòa án quận 4), bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng Thừa phát lại quận 1) và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).

Vụ tranh chấp căn nhà xảy ra đã từ lâu. Sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 27-9, bà Thảo cho biết mình đã gửi đơn đến UBND TP.HCM, công an… để tố cáo về hành vi bắt cóc con của bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp".