Khách "trả đũa" bằng việc xả rác khắp phòng: Vì sao khách sạn The Dreamer bị phạt?

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 21:05 PM (GMT+7)

Ngày 22-7, ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hoá thông tin TP Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) cho biết, đã đề xuất UBND TP Vũng Tàu xử phạt khách sạn The Dreamer (phường Thắng Tam) số tiền 18,8 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt 15 triệu đồng về hành vi bán quá giá, và 3 triệu đồng về hành vi không khai báo lưu trú cho khách.

Ngoài ra, khách sạn The Dreamer còn bị truy thu 800.000 đồng do phòng niêm yết với giá 1 triệu nhưng bán giá 2,2 triệu (số tiền còn lại do khách ở đông hơn và có thỏa thuận tăng giờ từ trước nên không truy thu).

Đây là khách sạn trong clip lan truyền trên mạng xã hội chiều tối 19-7, với nội dung một cô gái trẻ vừa cười nói vừa bẻ vụn bánh vứt xuống gầm giường, rải dưới nệm và xả rác khắp phòng với mục đích "trả đũa" khi khách sạn bán giá cao hơn và thu thêm tiền.

Cô gái xả rác khắp phòng (Ảnh cắt từ clip)

Việc đề xuất xử phạt được tiến hành sau khi chủ khách sạn The Dreamer đã mang hồ sơ liên quan lên làm việc với cơ quan chức năng vào chiều 22-7. Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP Vũng Tàu đã tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của khách sạn này.

Báo Người Lao Động đã đưa tin trước đó về một nhóm du khách đã đăng tải clip xả rác khắp nơi trong phòng nghỉ để "trả đũa" chủ khách sạn. Hành vi của nhóm khách sau đó nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt từ dư luận về hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Nhóm khách sau đó cũng xin lỗi về hành đồng này, đồng thời gỡ clip khỏi mạng xã hội.

Bảng giá khách sạn niêm yết với cơ quan chức năng 1 triệu nhưng bán phòng với giá 2,2 triệu

Từ phản ánh này, đoàn kiểm tra liên ngành TP Vũng Tàu đã làm việc với khách sạn và phát hiện khách sạn này bán giá cao hơn giá niêm yết, không đăng ký lưu trú cho khách.

Theo ông Trần Bá Việt, hành vi xả rác rồi tung lên mạng xã hội với thái độ hả hê của nhóm du khách trên đã bị dư luận lên án. Và việc khách sạn bán giá cao hơn là có thật, tuy nhiên chủ khách sạn và khách cũng đã thương lượng với nhau trước đó và khách cũng đồng ý với giá trên nên mới đến để thuê phòng.

Tuy nhiên, những sai phạm, thiếu sót của khách sạn, cơ quan chức năng cũng sẽ chấn chỉnh, xử phạt nghiêm để răn đe.

