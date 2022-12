Khách du lịch "bụi" bị trấn lột ở hồ Trị An: Muốn ngồi chơi, phải nộp "tiền bãi"

Hồ Trị An được khởi công vào năm 1984, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 1987. Hồ Trị An có dung tích toàn phần 2,765 tỉ m³, dung tích hữu ích 2,547 tỉ m³ và diện tích mặt hồ 323 km². Hồ được thiết kế để cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Trị An có công suất 400 MW với sản lượng điện hằng năm 1,7 tỉ kWh. Phía thượng nguồn của hồ có Vườn quốc gia Cát Tiên - nơi có nhiều thảm thực vật xanh quý còn sót lại với nhiều loài động vật quý hiếm. Trên vùng hồ Trị An, có khoảng 70 hòn đảo lớn nhỏ, rải rác có nhà dân sinh sống. Công trình thủy điện Trị An nằm ở bậc thang cuối cùng của sông Đồng Nai, cách điểm hợp lưu của sông La Ngà và sông Đồng Nai khoảng 37 km về phía hạ lưu theo chiều dòng chảy. Công trình nằm cách TP.HCM khoảng 65 km về phía đông bắc, đảm bảo cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.