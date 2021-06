Bệnh viện lên tiếng về thông tin "bệnh nhân trốn ra ngoài điều hành đường dây bảo kê"

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 03:00 AM (GMT+7)

Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khẳng định không có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Việt Dũng điều trị bắt buộc tại bệnh viện này trốn viện để điều hành đường dây bảo kê.

Ngày 1-6, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về việc có bệnh nhân là Nguyễn Việt Dũng điều trị bắt buộc tại bệnh viện này trốn viện để điều hành đường dây bảo kê, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh qua hệ thống lưu trữ khám chữa bệnh. Kết quả cho thấy, không có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Việt Dũng điều trị bắt buộc tại Bệnh viện như thông tin đã đăng tải.

Trước đó, có thông tin về đối tượng Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng "Ốt", 39 tuổi) trong thời gian chữa bệnh tâm thần đã thường xuyên trốn ra ngoài để chỉ đạo 30 đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê bến bãi.

Đối tượng Nguyễn Việt Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 31-5, Dũng và Ngô Quang Trung (Trung "Cổ cánh", 41 tuổi) cùng 5 người đang bị Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, đánh bạc. Theo điều tra, Dũng bị khởi tố từ năm 2011 trong vụ án Giết người. Do có bệnh án tâm thần, Dũng phải điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần.

Từ năm 2014, trong thời gian chữa trị, Dũng thường xuyên trốn viện ra ngoài chỉ đạo đàn em lấn chiếm các khu đất trống sát với dự án xây dựng ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ để mở 5 bãi trông xe, vật liệu xây dựng.

Nguồn tin từ Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết Dũng thu nhận khoảng 30 đàn em là những thành phần bất hảo, nhiều tiền án, tiền sự. Ổ nhóm này đã tổ chức nhiều vụ tranh giành địa bàn, gây mất trật tự trị an trong thời gian dài. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để làm rõ thêm dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và bảo kê liên quan băng nhóm do Nguyễn Việt Dũng cầm đầu.

