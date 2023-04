Kết cục bất ngờ vụ bé trai lớp 4 bị người đàn ông dụ chở đi thăm "cha gặp tai nạn"

Trước đó, trên một số tờ báo và trang mạng xã hội xuất hiện thông tin: Chiều 28/3, một học sinh lớp 4/7 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đang đứng trước cổng trường chờ cha mẹ đến đón sau giờ tan học thì có một người lạ mặt tiếp cận, nói là ba của em bị tại nạn và bảo em đi cùng đến bệnh viện thăm ba gấp. Tuy nhiên, học sinh này không nghe lời. Đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ học sinh sẽ cho bóng bay nhưng em vẫn cương quyết không đi cùng. Đến tối 29/3, trong lúc ăn cơm với gia đình, học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe...

Hình ảnh cháu P được cha đón chiều 28/3

Ngay trong ngày 31/3, đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã cử cán bộ làm việc với Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nơi được cho là đã xảy ra vụ việc để nắm tình hình. Sở yêu cầu các đơn vị trường học tuyên truyền, cảnh báo phụ huynh, học sinh đề cao cảnh giác về các trường hợp tương tự. Cùng thời gian này, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cũng chủ đạo Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận vào cuộc điều tra vụ việc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đình, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu cho biết hình ảnh trích xuất từ camera ở gần cổng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chiều 28/3 cho thấy các em học sinh tan học và ra về từ 16h20. Đến 17h01 phút chiều 28/3 cháu P được cha là anh N.T.Q đi xe máy đến đón. Vào khoảng thời gian nói trên, xung quanh khu vực cổng trường không có gì bất thường.

Nhiều phụ huynh có mặt đón con tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vào thời điểm đó khi được hỏi cũng cho biết không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào liên quan đến việc đối tượng lạ mặt dụ dỗ các em học sinh vào thời điểm trên.

Làm việc với Cơ quan Công an, anh Q cho biết chiều 28/3 khi được cha đón về, cháu P có biểu hiện bình thường. Đến tối hôm sau, cháu P mới kể với cha mẹ câu chuyện bị người lạ dụ dỗ "chở đi thăm cha đang bị tai nạn". Sáng 30/3, mẹ cháu P đã gọi điện kể lại sự việc trên cho cô N.T.H.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/7.

Tường trình với cơ quan Công an, cô T cho biết, sau khi nhận được thông tin sự việc do mẹ em P cung cấp, cô T đã báo cáo sự việc với cô hiệu trưởng Đ.T.T. Sau đó, cô hiệu trưởng đã soạn tin nhắn gửi vào nhóm Zalo giáo viên của trường nhằm tuyên truyền, cảnh báo giáo viên đề cao cảnh giác để đề phòng những trường hợp tương tự. Đến ngày 31/3, một số trang mạng xã hội và báo điện tử đưa tin về sự việc và cảnh báo tình trạng người lạ mặt dụ dỗ học sinh tại Đà Nẵng…

Xâu chuỗi những thông tin thu thập được, Cơ quan Công an nhận định lời kể của cháu P có nhiều điểm nghi vấn. Bên cạnh đó, diễn biến sự việc không phù hợp với diễn biến tâm lý của cháu bé. Tuy nhiên, để tránh khiến cháu lo lắng, căng thẳng, bước đầu các điều tra viên không làm việc trực tiếp gặp cháu P để xác minh sự việc mà nhờ cha mẹ của cháu nói chuyện nhẹ nhàng, cởi mở để tìm hiểu sự thật.

Thông tin kẻ lạ mặt dụ dỗ bắt cóc khiến nhiều phụ huynh, học sinh Đà Nẵng hoang mang trong những ngày qua

Đến sáng 1/4, cháu P thừa nhận với cha là không có người lạ nào dụ dỗ chở cháu đi gặp cha, mà đây là câu chuyện do tự cháu nghĩ ra. P cho rằng sau giờ tan học cha mẹ cháu thường hay đón trễ. Nên sau khi đọc thông tin về một số trường hợp trẻ em bị người lạ dụ dỗ chở đi, cháu đã “bịa” ra câu chuyện trên để cha mẹ quan tâm đón cháu sớm hơn.

Sau khi nghe cháu P kể ra sự thật, anh Q đã đưa con đến Công an phường Hòa Khánh Nam để khai báo, xin “đính chính” lại sự việc. Tại Công an phường Hòa Khánh Nam, cháu P một lần nữa khẳng định câu chuyện “bị người lạ dụ dỗ chở đi thăm cha bị tai nạn” là câu chuyện không có thật, chỉ là do cháu tự nghĩ ra. Công an quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục xác minh, đề nghị xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về vụ việc này.

