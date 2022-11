Sự thật thông tin bắt cóc trẻ em ở quận Bình Tân, TP HCM

Khi tiếp xúc với phóng viên, người dân nơi đây khẳng định thông tin trẻ em bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng là sai sự thật và không có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Người thân bé trai 5 tuổi mà mạng xã hội nói rằng "bị hai thanh niên bắt cóc" cũng khẳng định bé chỉ sang nhà người dì chơi và được dì chở đi mua bánh mì.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, tối 13-11, người nhà không thấy bé trai này nên hô hoán. Nghi ngờ bé bị bắt cóc nên người nhà báo công an. Nhận được tin báo của người dân, công an địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường.

Công an địa phương cho biết bé trai được dì chở đi mua bánh mì rồi đưa về nhà. Do gia đình không được người dì thông báo về chuyện này, tưởng bé trai bị bắt cóc nên đã báo công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/su-that-thong-tin-bat-coc-tre-em-o-binh-tan-tp-hcm-2022111518431447...